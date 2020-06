Přijde český sport o vycházející hvězdu? Nic není ztraceno

Vyhrál mládežnickou olympiádu, v šestnácti letech už má na kontě starty ve Světovém poháru, byl zařazen mezi pět nejlepších mladých zimních sportovců v Evropě. Ale zdálo se, že to je tak všechno, co talentovaný freestyle lyžař Matěj Švancer v českých barvách stihne. Dál plánoval reprezentovat Rakousko, tedy zemi, kde se svými rodiči dlouhodobě žije.

Matěj Švancer se svým zlatem z olympijských her mládeže.

Vize, že by tenhle šikula předváděl triky na lyžích za dva roky na olympiádě v Pekingu pod českou vlajkou, ale stále není nereálná. Podle prezidenta Svazu lyžařů ČR Lukáše Heřmanského totiž Švancerův odchod do Rakouska, kde chodí na lyžařské gymnázium v Kaprunu, není definitivní.

S rodiči lyžařského talentu se potkal v Deštném v Orlických horách, kde byl Švancer jednou z tváří finále Světového poháru v Big Airu. „Bavili jsme se, za jakých podmínek by zůstal. Když Matěj viděl, jaké to tu je, brečel, jak je rád, že je Čech, ale v Rakousku sedm let žije a trénuje,“ popisoval Heřmanský dilema mladého závodníka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Steezy goggles day Příspěvek sdílený Matej Svancer Mato🧢 (@matej_unicorn),Čen 9, 2020 v 5:48 PDT

Do května se jeho „přestup“ vyřídit nestihl, takže příští zimu bude Švancer závodit za Česko. Pro start na olympiádě za novou zemi by za standardních okolností přitom potřeboval už dva roky předtím jezdit v jejích barvách, což se nestane. Jen v případě dohody obou zemí a příslušné sportovní federace by mohl dostat výjimku.

„Říkal jsem Matějovi, ať vydrží do olympiády, pak se uvidí. V Rakousku je velký tlak, tři dobří reprezentanti na dvě olympijská místa… Věřím, že do Pekingu bude závodit za Česko,“ říká Heřmanský.