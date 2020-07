Bývalý hvězdný sjezdař Miller spouští lyžařskou akademii

Bývalý hvězdný americký sjezdař Bode Miller spouští lyžařskou akademii. Půjde o online kurzy určené pro sjezdaře, snowboardisty, běžkaře či milovníky outdoorových aktivit ve věku od 12 do 18 let. O kurz s cenou okolo 13 tisíc dolarů (přes 300 tisíc korun) už projevila zájem zhruba stovka teenagerů. V budoucnu by Miller rád otevřel lyžařskou školu v Montaně, kde se svou rodinou tráví zimu.