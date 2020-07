Ledecká stíhá legendu. Budu mít co dělat, hlásí s korunkou na hlavě

V hlavní kategorii Ledecká zvítězila suverénně s počtem 41 hlasů. Druhá Eva Samková posbírala od odborné poroty šest hlasů, třetí skončila běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová.

„Z vítězství v anketě mám ohromnou radost. Celá uplynulá sezona se povedla. Je to zásluha celého mého týmu, který odvedl fantastickou práci. To sice říkám vždycky, ale prostě je to tak,“ řekla Ledecká.

Ester Ledecká s korunou pro vítěze Krále bílé stopy.

Ondřej Pýcha/Svaz lyžařů ČR

Anketu vyhrála počtvrté, legendární běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová má sedm výher. „Jsem soutěživý typ, ale na sedm budu mít co dělat,“ tuší pětadvacetiletá Ledecká.

Kromě celkového prvenství Ledecká ovládla také kategorii alpských lyžařů, Samková, která v dokumentu prokázala herecký talent, si připsala vítězství v disciplíně snowboarding.

Mezi běžci na lyžích suverénně kralovala Razýmová, nejlepším akrobatickým lyžařem byla vyhlášena Nikol Kučerová, skokanem roku Roman Koudelka, sdruženářem Tomáš Portyk a travním lyžařem Martin Barták.

Cenu pro nejlepšího trenéra převzal lyžařský kouč Ledecké Tomáš Bank, z triumfu v juniorské kategorii se radoval freestyle lyžař a zlatý medailista z letošních Olympijských her mládeže Matěj Švancer.

Do Síně slávy českého lyžování byl in memoriam uveden historicky první československý medailista ze ZOH Rudolf Burkert, jenž ve Svatém Mořici 1928 vybojoval bronz ve skoku na lyžích. Rok předtím si připsal také titul mistra světa v severské kombinaci.