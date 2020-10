Novým ředitelem ASC Dukla se stal bývalý lyžař Benc

Novým ředitelem Armádního sportovního centra Dukla se stal plukovník Pavel Benc, bývalý reprezentant v běžeckém lyžování. Vyhrál výběrové řízení, které ministerstvo obrany vyhlásilo v červenci. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Benc ve funkci vystřídal Jaroslava Priščáka.

"Jsem rád, že kontinuita zůstane zachována a v čele armádních sportovců bude jeden z nich. Přeji Pavlu Bencovi v nové pozici hodně pracovních úspěchů," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Benc je dlouholetým příslušníkem Dukly, bývalým úspěšným reprezentantem v běžeckém lyžování a posléze členem vedení lyžařského oddílu Dukla Liberec. Byl mimo jiné členem štafety, která na olympijských hrách v Calgary v roce 1988 vybojovala bronzovou medaili.

Dnes ráno oficiálně vešly v platnost dvě personální změny. Svých funkcí se ujali náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jan Havránek a také nový ředitel @ASCDukla Pavel Benc. pic.twitter.com/qy6nT7NPA1 — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 1, 2020

Duklu, která patří pod ministerstvo obrany, vedl od roku 2001 Priščák, bývalý československý reprezentant ve skoku dalekém a trojskoku. Ve funkci měl skončit již dříve, protože mu v únoru vypršel vojenský závazek a služební poměr.

Na Metnara se proto obrátili zástupci Dukly včetně oštěpařky Barbory Špotákové nebo bývalého moderního pětibojaře a trenéra Dukly Davida Svobody. V dopise ministra žádali, aby Priščák mohl Duklu vést až do konce olympijských her v Tokiu, kterých se měla řada sportovců Dukly zúčastnit. Sportovci by jinak podle nich mohli být v přípravě na olympijské soutěže znejistěni.

Metnar se poté rozhodl post ředitele Dukly zcivilnit a jeho řízením do konce září pověřit nadále Priščáka. Olympiáda byla nakonec kvůli pandemii nového typu koronaviru odložena. Ministr poté uvedl, že na postu šéfa Dukly by měl být voják. Obrana v červenci na post vypsala výběrové řízení, podle Pejška se do něj přihlásilo pět uchazečů.