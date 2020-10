Portyk se vrátil na letní sdruženářský trůn

Kupczak byl na můstku K70 nejlepším skokanem a výkonem 72 metrů získal před běžeckou částí čtyřiadvacetisekundový náskok před Pažoutem (70). Portyk (69,5) byl o další čtyři sekundy zpět, na pětikilometrové trati na kolečkových lyžích ale zaútočil ve stoupání a po loňském stříbru si zajistil titul. Polského lídra už ale stíhal marně.

"Spokojený jsem samozřejmě se ziskem titulu, ale že bych byl nějak extra spokojený se svým výkonem, říci nemohu. Ve skoku to stále není ono. V tréninku nebo zkušebním kole se mi pokusy daří, jsou uvolněné, ale v závodě už je nedokážu zopakovat," lituje Portyk v tiskové zprávě. "V běhu jsem si útok připravoval, a když jsem viděl, že kluci za mnou nechali menší díru, kopec jsem vyjel co nejrychleji a pak už jen náskok udržel. Chtěl jsem dotáhnout i Szczepana, na desítce by se mi to asi podařilo, ale pětka je přece jen krátká," dodává.

„Na letní mistrovství republiky jsme se nijak speciálně nepřipravovali a formu na ně neladili. Byla to vlastně první akce, kterou jsme absolvovali v plném tempu. Důležité je, že kluci si konečně po dlouhé době znovu zazávodili, i když se skákalo jen na malém můstku. O pořadí rozhodla jejich momentální výkonnost. Vítězství Tomáše Portyka je zasloužené, v posledních týdnech se zlepšil a má kvalitní běh," hodnotí průběh šampionátu reprezentační trenér Marek Šablatura.

Reprezentanti mají nyní jistotu, že odcestují na čtyřdenní přípravu do Polska. V plánu je soustředění v Ramsau a lyžování na Dachsteinu. Potvrzené jsou také tři předsezonní přípravné kempy ve finských střediscích Rovaniemi, Ruka a Vuokatti. Vše samozřejmě s podmínkou, že účast umožní aktuální epidemiologická opatření.