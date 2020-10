Koronavirus? Vysoké horečky, bylo mi fakt zle. Ale teď mám výhodu, hlásí elitní český lyžař

Pokud většina sportovců zvládne koronavirus s mírným průběhem, čtyřiatřicetiletý Krýzl mezi ně nepatřil. Dva týdny s nemocí si řádně protrpěl.

„Příjemné to nebylo, měl jsem příznaky jako bolest celého těla, vysoké horečky, ztrátu čichu a chuti, velkou únavu, prostě mi bylo fakt zle,“ neskrývá zkušený lyžař, který si tak k řadě prodělaných lyžařských zranění přidal další patálii. I na ní ale dokáže najít pozitiva.

Jednak mu nemoc příliš nezasáhla do přípravy, protože přišla v době volnějšího režimu mezi sezonami, a především se minimalizovalo riziko, že by ho covid-19 zasáhl během zimy.

„To je moje výhoda. Podle testů mám protilátky, takže by mě ani teď neměli testovat, což mi ušetří spoustu komplikací. Když víme, jak často všichni ve svěťáku musí podstupovat testy, tak mě těší, že by se mě to nemuselo týkat,“ přiznává.

Krýzl vstoupí do Světového poháru hned při tradičním prologu v podobě obřího slalomu na ledovci v rakouském Söldenu tento víkend. Závodit bude takřka po osmi měsících, když předchozí sezonu mu předčasně ukončilo zranění kotníku. Ještě výrazně delší je období od Krýzlova nejčerstvějšího bodového zápisu, mezi elitní třicítkou byl naposledy v březnu 2017.

Letos je ale muž, jenž před jedenácti lety zazářil na mistrovství světa ve Val d´Isere osmým místem ve slalomu, nabitý optimismem.

„Paradoxně mám za sebou asi nejlepší přípravu, co jsem zažil. Museli jsme zůstat v Evropě, ale podmínky byly super, ať už v Rakousku na Mölltale, nebo ve Švýcarsku, na lyžích se cítím hodně dobře,“ ujišťuje.

„Po dlouhé době jsem byl v přípravě zdravý, tak se hrozně těším na závody a doufám, že program Světového poháru klapne, jak byl schválen,“ říká s mírnými obavami z vývoje pandemie.