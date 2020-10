Těším se jako malé děcko, hlásí Ledecká

Většinou si na start lyžařské sezony musí počkat až na přelom listopadu a prosince, odkdy se ve Světovém poháru jezdí její oblíbené rychlostní disciplíny. Letos ale dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká do zimy naskočí v prvním možném termínu – už v sobotu při obřím slalomu v rakouském Söldenu (od 9.55 na ČT sport).

Naposledy závodila v únoru, než pandemie koronaviru předčasně utnula minulou sezonu, o to víc se nemůže dočkat té nové. „Jak se těším? Jako malé děcko, stejně jako každý rok,“ vzkázala Ledecká ze Saas-fee, kde absolvovala v kuse měsíc přípravy. Po návratu domů by totiž při cestě zpět do Švýcarska musela projít karanténou bez ohledu na negativní test na covid-19.

„Zpočátku jsme se věnovali rychlostkám, pak jsme přešli na obřák. Celkem v něm letos máme natrénováno osmnáct dní, což jsme ještě nikdy neměli,“ pochvaluje si trenér Ledecké Tomáš Bank. Další tréninky přidali na Pitztalu s hvězdným mužským duem Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen v rámci projektu sponzora Ledecké.

Ester Ledecká

Vermont/Ondřej Pýcha

Ve Světovém poháru dosud v obřím slalomu startovala jen jednou, před třemi lety právě v Söldenu. Tehdy byla klasifikovaná jako předposlední z lyžařek, které dokončily. „Ale ten kopec je nádherný, už tehdy to pro mě byl zážitek,“ ujišťuje Ledecká.

Vloni vstoupila do sezony senzačním triumfem v Lake Louise, ale to byl sjezd. V obřím slalomu má pochopitelně skromnější ambice. „Startovní číslo bude mít slušné, natrénováno má, více než dva roky ale v této disciplíně nezávodila a závod není trénink. Nicméně postup do druhého kola bych hodnotil jako velký úspěch,“ tvrdí Bank.

Ledecká může navázat na loňskou parádní zimu, kdy skončila druhá mezi sjezdařkami a desátá celkově. „Minulá zima dopadla fantasticky, ale já koukám hlavně dopředu a doufám, že se zase o kousek posunu. Prostoru na zlepšení je tam až až, také na tom každý den pracujeme,“ ujišťuje.

Po prologu v Söldenu čeká sjezdařky téměř měsíční volno před dalšími závody, vrcholem by mělo být únorové mistrovství světa v italské Cortině.