Ledecká ztrácí zásadní postavu svého týmu! Definitivně?

O odchodu Ondřeje Banka se spekulovalo už v průběhu léta, teď je jeho konec ve vašem týmu definitivní?

Bohužel ukončil kariéru profesionálního trenéra, aspoň se mnou, domluvili jsme se už po sezoně. Chápu jeho důvody, že potřebuje být víc s rodinou. Měl předtím svoji aktivní kariéru, možná už to bylo pro něj monotónní, užil si se mnou dost. Třeba ho to zase ke mně někdy zavede.

Kdo ho v týmu nahradí jako spolupracovník hlavního kouče Tomáše Banka?

To ještě nemůžu říct, mám to zakázané (jméno nového kouče by mělo být zveřejněno příští týden). Ale pomohl mi sponzor Red Bull, díky němuž jsme mohli do týmu dosadit někoho, kdo by nám pomohl. I pro Tomáše bude dobré, že bude mít k ruce někoho, logistika na sjezdy je komplikovanější, na trati je lepší víc očí a víc koučů. Jsem vděčná Tomášovi, že nenastal žádný stres a že by se hádali, kdo bude mít hlavní slovo. Všichni máme jeden cíl – abych byla nejrychlejší.

Očima lyžařského trenéra Tomáše Banka „Já už Ondru přemlouval, on nechce oficiálně spolupracovat, ale byl by ochoten pomoci. Ester má zase obavy, aby náklady na tým nerostly do závratných výšin, ale sjezdy a super-G jsou dlouhé, byl bych rád, kdyby mohl občas jet jako další trenér i Ondra. Výběr nového kouče šel mimo mě. Já měl vybraného Rolanda Assingera, který pracoval u rakouských sjezdařek a šel by do toho, Známe se, ale Red Bull chtěl někoho jiného. Už na jaře mě ujistili, že ho také znám a nemám být nervózní, a je to tak, jsem s ním spokojený. Teď byl s námi poprvé na kopci. V Rakousku je teď situace složitá, tak řešíme, co dál. Ve hře je Švýcarsko nebo Itálie, Amerika je podle mě nesmysl. Je to přání Justina (snowboardový kouč), Němci se tam dostali, otázka je, jak se dostanou zpátky. Ale vím o lidech, které obraceli i na letišti. Zvlášť když chceme jet ten paralelní závod v Rakousku."

Po úvodu Světového poháru v Söldenu jste zůstala v Rakousku na Kaunertale. Jak vás ovlivňuje současná situace, kdy byl v Rakousku v úterý vyhlášen lockdown?

Čekáme do neděle, co bude. Vypadá to, že v neděli to tady ve středisku úplně zavřou. Teď šel trénink skvěle, tak se toho snažíme najezdit co nejvíc. A rozhazujeme sítě, kam pak.

Nejbližší závody, tedy paralelní obří slalom v rakouském Lechu, vám odložili kvůli nedostatku sněhu až na 26. listopadu.

Když zůstanu v Evropě, chtěla bych ho jet, jsem závodní typ. V prosinci je program nabitější, závodů je hodně, ale vypadá to, že se lyžařské a snowboardové moc nekryjí, tak se dá stihnout většina. Budu závodit každý týden, což je pro mě super, však na to trénuju.

Je tedy variantou, že byste v Evropě nezůstala?

Možností je víc a snažíme se najít tu nejlepší, abych byla co nejlépe připravena na sjezdy, které jsou nejnebezpečnější disciplína. Nejsem typ, který by riskoval, tak budeme hledat dlouhý kopec. Byla i varianta jet do Ameriky, tak řešíme, jestli bude možné se tam dostat.

Projevuje se, že jste kvůli pandemii letos nemohla trénovat v tradiční destinaci v Chile?

Snad se to neprojeví. Byli jsme v Saas-fee, kde byl i krásný skok, což jsem si strašně užívala. Chile je fajn, když jsme celou dobu na jednom místě, máme tam klid a hodně toho najezdíme, ale věřím, že jsme to z velké části nahradili.

Už v minulé sezoně jste sahala po křišťálovém globu za sjezd, je to pro vás atraktivní meta i do další sezony? Byť křišťálu máte doma díky snowboardingu hodně...

Atraktivní je hodně. Je to jeden z mých dlouhodobých cílů. Glóbus je hezká věc, na poličce mám pořád spoustu místa. Jasně, můžu tam dávat vázy a květináče, ale radši bych, kdyby ta dekorace bytu měla stejný ráz. (úsměv) Ale na tom musím zamakat.

Jak opatření proti šíření koronaviru komplikují přípravu Ester Ledecké?

Sport.cz, Sport Invest

V době únorového mistrovství světa ve snowboardingu v čínském Čang-ťia-kchou bude o kousek dál probíhat i Světový pohár ve sjezdu, také test olympijských sjezdovek...

Bohužel se to skloubit nedá. Ale mistrovství světa je pro mě jeden z vrcholů, je fajn, že tuhle zimu se dají stihnout obě dvě, ne jako předloni, kdy jsem jela jen lyžařské. Vždycky se rozhoduju podle svých pocitů, jestli jsem sjezdařka nebo snowboardistka. Tahle rozhodnutí musejí padat, ale asi si vyberu mistrovství světa.