Světové poháry ve skoku na lyžích v Sapporu byly zrušeny

"Nejvyšší prioritu klademe na zajištění bezpečnosti velkého počtu účastníků včetně sportovců a jejich týmů přijíždějících ze zahraničí i našich domácích. Dospěli jsme k závěru, že nám nezbývá nic jiného, než závody zrušit," uvedli organizátoři.

Zrušení SP v Sapporu je první změnou ve skokanském seriálu, který začne za týden v polské Wisle. Do Asie by měli skokané zamířit v únoru alespoň do dějiště příštích olympijských her Pekingu. V Sapporu měli závodit 6. a 7. února, pohárové závody v Číně jsou na programu o týden později.