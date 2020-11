Konečně! Ledecká, Samková a spol. se dočkají rovnoprávnosti

Svými úspěchy už snowboardová komunita lyžaře v českých podmínkách dohnala, připomeňme olympijská zlata Evy Samkové, Ester Ledecké, úspěchy Šárky Pančochové, Michala Novotného či Martina Černíka…

Občas si závodníci rýpli, že by bylo fajn, kdyby i jejich disciplína byla součástí svazového názvu. Teď se dočkají, činovníci 117 let staré organizace se rozhodli používat i v českých podmínkách anglickou verzi Czech Ski and Snowboard.

„Je to cool, konečně! Nová vizuální identita na mě působí dobře. Mám ráda jednoduchost, minimalistické tvary,“ hlásí snowboardkrosová šampionka Samková.

Motiv loga vychází z české vlajky a stop – dvou užších lyžařských a jedné široké snowboardové.

„Na první pohled na mě působilo trochu finsky, ale je super, že to vlastně vystihuje všechny naše sporty, jak lyžování, tak snowboarding. Je to in, moderní, na rozdíl od toho historického loga, které ani nezahrnovalo snowboarding. Teď už tam snowboarding je, za to jsem ráda.“ libuje si freestylistka Pančochová.

„Rádi bychom, aby byl nový brand Czech Ski and Snowboard zřetelně vidět všude tam, kde se lyžařský a snowboardový sport provozuje. Od Světových pohárů přes lokální dětské závody, sjezdovky a tratě pro veřejnost až po volnočasové aktivity ve skiareálech i v ulicích měst,“ plánuje předseda svazu Lukáš Heřmanský.