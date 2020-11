Česká lyžařská senzace! První pochvala od táty a díky hvězdné parťačce ze sídliště

Víkend asi nemohl být ve vašem podání vydařenější.

Byl super, vyšel, jak měl. Mrzí snad jen ta setinka, co mě v neděli dělila od osmého místa, ale musím být vděčná i za tohle. Ještě jsem neměla čas to úplně vstřebat, hned jsme museli řešit další testy na koronavirus a letět do Rakouska, teď jsme dojeli na Kaunertal.

V Levi jste poprvé v SP bodovala, loni jste skončila devátá. Čím to, že vám to tam sedí?

Každý se mě na to ptá, ale já opravdu nevím. Je to pro mě speciální místo, které mám ráda, je tam takový klid a pohoda. Jen bych tam nemohla být moc dlouho, jak je tam skoro pořád tma, to bych jen spala. (úsměv) Vždycky jsem v Levi byla rychlá hlavně na té rovinatější části, teď naopak na té strmější, kde jsem dřív měla problém. Tak jsem ráda, že už zvládám i tu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Dubovska (@martinadubovska)

Loni jste po skvělém startu v Levi už bodovala jen dvakrát.

Kolikrát jsem si to pokazila sama. Třeba jsem spadla dvě branky před cílem, pak jsem měla zdravotní problémy a výkonnost šla dolů. Ale věřím, že jsem se poučila a teď to bude jiné.

Pomáhá i spolupráce se svazovým mentálním koučem Tomášem Hvoreckým?

Znám ho už dlouho. I jsem s ním trénovala. Teď spolupracujeme asi měsíc a jeho přítomnost v Levi mi hodně pomohla. Nastavení hlavy je klíčové. Lyžovat umím, jen je třeba to předvést.

Jen na dálku vás sledoval váš tatínek a dlouholetý trenér. Chválil vás?

Asi poprvé mě pochválil! Už po prvním závodě mi volal, že to je super a mám jet i druhý den naplno a pomalu, abych vyhrála. (úsměv)

Povzbudila vás i ztráta na nejlepší? Hvězdná Shiffrinová vás zdolala jen o tři desetiny.

Z toho měl trenér (Andrej Prevuzňák) největší radost, že jsem měla i na Peťu Vlhovou jen 1,23 sekundy v součtu obou kol. Což je na podmínky, v jakých se připravujeme, super.

Jak se vám líbily výkony Shiffrinové, která se do SP vrátila po 300 dnech a úmrtí otce?

Všichni říkali, že jezdí trochu jinak, já její jízdy ještě neviděla. Měla hodně těžké období, ale nepochybuju, že se vrátí silnější. Na druhou stranu Peťa jezdí super, teď nemá konkurenci.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Dubovska (@martinadubovska)

Vlhová je z Liptovského Mikuláše, kde jste i vy doma, také vám při závodě pomáhala.

My se známe dlouho, dokonce jsme ze stejného sídliště Podbreziny. Když dojela, dala mi report z trati, což pro mě byla velká pomoc, že jsem věděla, do čeho jdu.

Ve čtvrtek vás čeká netradiční obří slalom v rakouském Lechu…

Ano, pojedu tam rovnou z Kaunertalu. Paralelní závody mám ráda, tohle bude nová disciplína, na obřákových lyžích, ale s brankami blíž u sebe, to jsem zvědavá. Zatím jsem na to trénovala jen jeden den, ještě jeden přidám, ale těším se.

Jak při Světových pohárech pociťujete pandemii koronaviru?

Při závodech byl jediný rozdíl, že jsme musely mít všude roušky. Ale chodí se pořád na testy, když je někdo pozitivní, je to průšvih pro celý tým, tak jsou všichni vystresovaní. Švédky nejely kvůli pozitivnímu testu trenéra, to se může stát každému, hlavně větším týmům, kde moc není šance to uhlídat. Snažíme se izolovat, dávat si pozor a modlit se, pravidla jsou krutá.