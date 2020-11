Jsem domácí mazlíček, říká česká kometa. Zazáří znovu?

Vloni jste v Ruce začala sezonu senzačním pátým místem. Ožily příjemné vzpomínky?

Dýchlo to tu na mě, i díky chytrému mobilnímu telefonu se mi připomínaly různé fotky… Ale nervozita je obrovská, už se dost těším, až to vypukne a spadne to ze mě.

Dva vyhrané testovací závody ve finském Rovaniemi vás mohly uklidnit, ne? I reprezentační trenér Jan Franc říkal, že máte skvělou formu.

Já až tak optimistická jako Honza nejsem. Asi na tom podle výsledků nebudu špatně, ale je třeba brát v potaz, že každá z nás nastupovala do závodu trochu v jiné fázi přípravy, každé jinak vyhovuje závodit po zátěži…

Jak jste snášela třítýdenní soustředění v Rovaniemi, které kvůli současné pandemii nahradilo víc kratších tréninkových kempů?

Já jsem takový domácí mazlíček, radši bych byla víc doma, ale vím, že to situace neumožňovala a všichni jsme do Finska přijeli na začátku listopadu. Mně hodně pomohlo nastavení dnů, kdy jsme bydleli na apartmánech a měli možnost si sami vařit a stravovat se po svém, což dobře simuluje můj běžný den. Navíc jsme měli štěstí, že po příjezdu svítilo slunko, a těch pár zamračených dnů se dalo zvládnout.

Takže jste se pustila i do svého oblíbeného pečení buchet i chlebů?

Upekla jsem jich hodně, ale taky se jich hodně nedalo jíst… (úsměv)

Velká část české reprezentace už prošla nákazou koronavirem při soustředění v Německu, vám se vyhnula?

Bohužel jsem jí taky neunikla. Na testech jsem tedy nebyla, ale měla jsem veškeré příznaky, které koronaviru odpovídaly, tak jsem zůstala doma a ani nebylo co testovat.

Kateřina Razýmová má za sebou životní sezonu.

Byl to velký zásah do přípravy?

Já těch komplikací měla víc, ještě jsem někde chytla salmonelózu… Aktuální formu to ale snad neovlivnilo, věřím, že jsem na tom srovnatelně s loňskem.

Zdraví vás přibrzdilo i minulou zimu, dá se pro jeho ochranu dělat ještě víc?

Myslím, že dělám maximum, abych nebyla nemocná, ale jsou věci, které nedokážu ovlivnit. A když jste ve formě, stačí málo. Jsou to drobné nemoci, které člověka v normální práci tolik neovlivní, ale pro nás sportovce znamenají stopku. Ale každopádně je mým přáním, abych tu sezonu vydržela zdravá, což se mi zatím moc nedařilo.

Narostla vám po loňské sezoně sebedůvěra?

Bylo rozhodně příjemné závodit kolem elitní desítky, snad jsem si někde tam našla místo a doufám, že tam na mě čeká i letos. Moje sebevědomí ale obvykle není vysoké, pořád přistupuju k závodům s pokorou. Tlak je větší, ale i ode mě, snažím se s těmi očekáváními srovnat, uvidíme, jak mi to půjde. Zatím mám pocit, že mi to moc nejde. Ale vloni jsem šla do sezony s tím, že chci být do 30. místa, teď bych to posunula do dvacítky. A kdybych sebe i ostatní dokázala překvapit ještě lepšími výsledky, byla by to taková třešnička.

V Ruce začnete bez diváků, další závody v Lillehammeru byly zatím přeloženy, nepravděpodobný je i závěr sezony v Číně. Jak se srovnáváte se specifickou sezonou?

Sama to moc neprožívám, spíš se soustředím na svůj výkon. K němu diváci můžou pomoct, ale když se vám jede dobře, zase je tolik nevnímáte. Samozřejmě by mě mrzelo, kdyby nemohli být v Novém Městě na Moravě, protože vloni tam byla skvělá atmosféra a s podporou blízkých a fanděním v češtině je to vždycky speciální zážitek.

V Ruce se začíná v pátek sprinty, už i v nich jste dokázala bodovat.

U mě jsou sprinty nevyzpytatelné. Většinou mi jdou na začátku sezony líp než v jejím průběhu, jak je v přípravě čas na sprinterský trénink. Tady se pojede klasicky, což je u mě silnější technika.

Věříte, že bude velkým pomocníkem i servisní kamion, který po biatlonovém vzoru pořídila reprezentace?

Určitě, je to krok vpřed, díky němu se přiblížíme skandinávským a silným středoevropským týmům. Může nám jedině pomoct.