Samkové a spol. ubyl další závod SP ve snowboardcrossu

V aktuální termínové listině SP ve snowboardcrossu tak zbyly jen tři závody. Před Feldbergem už byly zrušeny zastávky v italské Cervinii, francouzském St. Lary a také plánovaná premiéra na Dolní Moravě. Seriál by měl odstartovat v polovině ledna v rakouském Montafonu, následovat by mělo Bergamo a třetí díl by mělo v březnu hostit švýcarské Veysonnaz.

V závěru minulého týdne bylo zrušeno také únorové mistrovství světa ve snowboardingu v čínském Čang-ťia-kchou, jež mělo být zároveň testem tratí pro ZOH 2022. Mezinárodní federace FIS hledá pro šampionát, na němž by Samková měla obhajovat loňské zlato z Utahu, náhradní dějiště.