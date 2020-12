Běžci na lyžích pojedou v SP v Ulricehamnu až v únoru

Závody Světového poháru v běhu na lyžích ve švédském Ulricehamnu se místo ledna uskuteční až v únoru. Mezinárodní federace FIS změnou termínu vyslyšela přání týmů, které v době koronavirové pandemie volají po co nejmenším cestování přes hranice.

V Ulricehamnu se mělo závodit 16. a 17. ledna, poté se měli běžci přesunout do Lahti a následně se zase vrátit do Švédska na závody do Falunu. Sprinty v Ulricehamnu se nově pojedou až 6. a 7. února po Falunu, aby mohly výpravy zůstat ve Švédsku. Po Tour de Ski, jež končí 10. ledna, tak nově bude dvoutýdenní pauza.

V koronavirem ovlivněné sezoně některé týmy vynechávají jinak tradiční závody, aby neriskovaly nákazu a další komplikace. Na nejbližší závody do Davosu a Drážďan nepojedou například zástupci severských velmocí Norska a Švédska.