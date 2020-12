Obhájce glóbu Caviezel si vyjel ve Val d'Isere první vítězství

Caviezel v těžkých podmínkách a špatné viditelnosti porazil o desetinu sekundy Adriana Smisetha Sejersteda z Norska, třetí Rakušan Christian Walder měl půlsekundovou ztrátu. Oba se dnes dočkali prvního pódiového umístění v kariéře.

Caviezel už měl medailí deset, ale na zlato čekal. "Ty řeči, že jsem vyhrál glóbus bez jediného vítězství, mě moc netrápily. Je to pokaždé o setiny. Ale když to klapne i s výhrou, o to je všechno hezčí," řekl švýcarský lyžař.

Mauro Caviezel se ve Val d'Isere dočkal svého premiérového triumfu v závodě Světového poháru.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

V čele Světového poháru se osamostatnil díky dnešnímu 7. místu Francouz Alexis Pinturault. Češi mezi 58 startujícími nebyli. V neděli je ve Val d'Isere na programu první sjezd.