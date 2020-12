Němec Geiger vyhrál MS v letech na lyžích o půl bodu

Českým reprezentantům se nedařilo. Filip Sakala, syn mistra světa v letech z Planice z roku 1994 Jaroslava Sakaly, byl diskvalifikován kvůli nevyhovující kombinéze v kvalifikaci po skoku, kterým by se stejně do závodu nedostal. Čestmír Kožíšek vypadl po 1. kole a skončil třiatřicátý.

Geiger vedl před lídrem Světového poháru Granerudem a krajanem Eisenbichlerem po pátečních dvou kolech. Dnes skočil 240,5 metru a před posledním kolem měl zdánlivě vysoký náskok více než sedmi bodů.

Granerud ve finále zaútočil letem dlouhým 243 metrů. Geigerův pokus byl sice o 11,5 metru kratší, ale mnohem stylovější a Němec nakonec uhájil první místo ziskem 877,2 bodu. Nor měl 875,7 bodu.

"Je to nepopsatelný pocit, před víkendem jsem na to vůbec nepomyslel. Jsem z toho úplně paf," řekl Geiger. Největšího úspěchu kariéry dosáhl poté, co vynechal Světový pohár v Nižním Tagilu, protože jeho manželka byla ve vysokém stupni těhotenství s jejich prvním dítětem.

Sedmadvacetiletý Geiger získal první velkou individuální medaili a navázal na minulý rok. Na MS v klasickém lyžování v Seefeldu vybojoval stříbro na velkém můstku a triumfoval s týmem mužů i smíšeným družstvem. Mistrem světa je jako první Němec po Severinu Freundovi, který zvítězil v Harrachově v roce 2014.

Po čtyřech předešlých šampionátech zkrácených na dvě či tři kola se o novém mistru světa v letech rozhodlo po všech čtyřech pokusech. Naposledy se to povedlo před deseti lety rovněž v Planici, kdy zlato získal Švýcar Simon Ammann.

Mistrovství světa v letech se kvůli koronaviru konalo se zpožděním a bez fanoušků. Původně se mělo o medaile bojovat v předešlé sezoně v polovině března.