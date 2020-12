Norové deklasovali zbytek světa. Čechům nejely lyže

Šlo o závod Světového poháru biatlonistů, při pohledu na výsledky čtvrtečního sprintu v rakouském Hochfilzenu to ale působí jako norské mistrovství. První čtyři v cíli jsou reprezentanty této země, prvenství slavil nejméně zkušený z nich Sturla Holm Lägreid. Čeští muži nestačili především běžecky. Ondřej Moravec sice obě položky odstřílel čistě, ale přesto obsadil až 27. místo s dostupem více než minuty a půl. Pár bodíků posbíral za 32. příčku i Michal Krčmář. Do sobotní stíhačky se ještě kvalifikovali Adam Václavík a při své premiéře v prestižním seriálu i Milan Žemlička.

„Norové perfektně trefili mázu a ujeli úplně všem," přiznal trenér českých mužů Ondřej Rybář, kterého alespoň těšilo, že se hned čtyři jeho svěřenci kvalifikovali mezi 60 účastníků sobotní stíhačky.

Čeští biatlonisté dobře věděli, že ztráceli hlavně v běhu. „Za mě byla střelnice super. Ležák jsem měl tedy i za cenu nějakých pěti sekund dost pohlídaný, ale na lyžích to byl šílený boj, měl jsem pocit, že vůbec nejedu a běh se změnil v ohromnou dřinu," přiznal Moravec.

Jen o pět míst za ním skončil Krčmář, který jednou minul na ležce. „Střelba nebyla špatná, ale u mě byl hlavně problém na trati. Neměl jsem vůbec den, cítil jsem se utavenej brzy po startu," připustil český biatlonista, který už má ale s ohledem na celkové postavení jistou účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Ten by rád jel také Moravec. „Dal jsem si to za cíl a myslím, že jsem položil dobrý základ, abych ve stíhačce potřebné body ještě najel. Přání vyjet si start alespoň v sobotu se vyplnilo Žemličkovi. „Chtěl jsem do toho vletět, ale přepálil jsem tempo a z toho vzešla i ta chyba na spouští při střelbě," řekl český mladík.

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu – 10 km sprint 1. Lägreid (Norsko) 23:04,9 (0) 2. Dale (Norsko) +7,9 (0) 3. J. Boe (Norsko) +19,9 (2) 4. Christiansen (Norsko) +42,5 (1) 5. Samulesson (Švédsko) +44,9 (0) 6. Pidručnyj (Ukrajina) +51,3 (0) 7. Fillon-Maillet (Francie) +52,3 (1) 8. Jacquelin (Francie) +56,1 (1) ---- 27. Moravec (ČR) +1:41,3 (0) 32. Krčmář (ČR) +1:51,1 (1) 49. Václavík (ČR) +2:14,2 (2 (0) 55. Žemlička (ČR) +2:21,6 (1) 83. Štvrtecký (ČR) +3:18,2 (5)