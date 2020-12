LYŽOVÁNÍ ONLINE: Ledecká jde do vedení SuperG ve Val d'Isere! Co na to soupeřky?



Ve Val d'Isere pokračuje pokračují závody Světového poháru žen v rychlostních disciplínách. Po dvou sjezdech je na programu dne první SuperG této sezony. Na startovní listině nechyběla ani Ester Ledecká, která vyjela na trať jako šestá a rovnou se dostala na vedoucí pozici. Závod pokračuje v přímém přenosu Eurosportu 2, podrobnou reportáž sledujte na Sport.cz. Ester Ledecká si k dnešnímu svátku nadělila další skvělý výsledek! Giovanni Auletta, ČTK/AP Ve sjezdech se velmi dobře dařilo Ester Ledecké, která opět kombinuje účast na akcích pro lyžaře i snowboardisty. V pátečním sjezdu skončila sedmá, v sobotu jí to vyšlo ještě o jednu příčku lépe. A právě s číslem šest figuruje 25letá Češka na dnešní startovní listině. V minulé sezoně skončila v této disciplíně v celkovém pořadí jednadvacátá, malý křišťálový globus obhajuje Švýcarska Corinne Suterová. SuperG žen, Val d'Isere