Tohle je víc než olympiáda, zářila Ester. Vyhrála i s utajovaným zraněním!

Jak vstřebáváte další velké vítězství?

Mám samozřejmě skvělý pocit, byl to výborný závod. Vím, že to bude připadat někomu zvláštní, ale vážím si toho o něco víc než vítězství na olympiádě. To proto, že na olympiádu se nominují jen čtyři z každé země, tady byli úplně všichni. Mám radost, že se mi je podařilo předjet.

Byla to takřka ideální jízda?

Já myslím, že nebyla úplně dobrá. Kdybych to jela podruhé, dala bych si na některé věci větší pozor, ale to je super-G, máte jen jednu šanci. Můžete si trať prohlídnout a pak musíte jet na maximum. To jsem udělala a mám radost, že se to takhle povedlo.

Náskok jste získala hned v úvodní části.

Ještě neznám analýzy, zatím nevím, kde jsem jela nejrychleji, ale byla tam i spousta chyb, budeme se muset na jízdu podívat a zlepšit to, abych příště byla ještě lepší.

Ester Ledecká s trofejí pro vítězku super-G ve Val d´Isere.

Eric Gaillard, Reuters

Měl jste startovní číslo šest, jaké pak bylo sledovat soupeřky v cíli?

Je to trochu zvláštní, když sedíte na té židli, už nic nemůžete ovlivnit, jen koukáte. Jak jsem měla nízké číslo, seděla jsem tam dlouho, ráda jsem koukala na ty holky, jak jely, ještě radši tím, že mě žádná nepřejela (úsměv). Myslím, že v té židli si to užívá každý.

Pomohla znalost kopce z dvou tréninků a dvou závodů ve sjezdu?

Určitě pomohlo, že jsem měla kopec najetý, i když to byly pro mě první závody na něm. Vloni jsme zvládly jen jeden zkrácený trénink. Tohle bylo moje první závodní super-G tady, povedlo se dobře, získala jsem zkušenosti a snad mi to pomůže k dalším závodům.

Celé ty tři dny ve Val d´Isere pro vás byly skvělé. Šesté, sedmé a první místo…

S tím jsem hodně spokojená, i když to bylo trochu náročný. Nechtěla jsem o tom mluvit, ale po závodech to říct můžu. Měla jsem po snowboardu (vítězství minulý víkend v italské Cortině) malé zranění, tak jsme nemohli moc potrénovat. První trénink se mi moc nepovedl, trochu jsem se s tím prala, ale povedlo se to vyřešit. Díky patří Michalu Lešákovi, mému fyzioterapeutovi, který mě dal dohromady a připravil, abych mohla vyhrát. Díky i Miloši Machytkovi za přípravu lyží a oběma trenérům Franzovi (Gamperovi) i Tomasovi (Bankovi).

Ester Ledecká slaví se šampaňským svůj triumf v super-G.

Eric Gaillard, Reuters

Co vás čeká ted?

Teď jedu na letiště a domů. Moc se těším na Vánoce, uvidíme, jestli pojedeme do Semmeringu, se St. Antonem (7. až 10. ledna) počítáme všichni. Všem přeju veselé Vánoce. Jsem ráda, že jsem fanouškům udělala radost a měli na co koukat.

Ester Ledecká na trati super-G ve Val d'Isere.

Christian Hartmann, Reuters