Triumf zrozený v slzách. Ráno to vypadalo, že Ester nepojede, přiznal kouč

Ester Ledecká prohlásila, že si vítězství v kompletní konkurenci ve Val d´Isere váží víc než olympijského zlata. Jak to máte vy?

Vždycky se říká, že to nové vítězství je hezčí. Staré už je zapomenuté, oslavené, tak vždycky chutná víc to čerstvější.

Překvapila vás Ester, jak suverénně super-G zvládla? Po sjezdech jste říkal, že by ještě potřebovala potrénovat přechody do oblouků…

Překvapila i nepřekvapila. Před měsícem jezdila v tréninku strašně rychle, nikdo na ni neměl. Před Italkami včetně Brignoneové jezdila o sekundu a půl, o dvě. Ale ten měsíc byl pak náročný, s paralelním slalomem na lyžích a snowboardem, ta příprava nebyla ideální. A tady rozcvičení před super-G bylo špatné, nešlo jí to.

Ester Ledecká slaví se šampaňským svůj triumf v super-G.

Eric Gaillard, Reuters

Na druhou stranu je to dobré znamení. Před zlatými závody v Pchjongčchangu také odcházela z tréninku v slzách.

To jsem si také říkal. Jenže tady ji od rána bolelo břicho, vypadalo to, že ani nepojede.

Jak jste ji uklidnil?

Ono nebylo moc času. Pak už jí bylo líp, já musel být brzo na trenérské pozici a u toho rozcvičení byli Miloš Machytka s Míšou Lešákem.

Komplikace přišly už v týdnu před závodem, kdy si Ledecká přivodila na snowboardu zranění.

Je to tak, my o tom nechtěli mluvit, ale nemohli jsme trénovat. Na druhou stranu s přípravou jsem byl spokojený, natrénováno má Ester hodně, jen bylo třeba to oživit a vzpomněla si včas. Ve sjezdech bylo ještě dost malých chyb, to lyžování se mi úplně nelíbilo, ale při super-G se ukázalo, že když jede aktivně a agresivně, i ta technika je dobrá.

Po sjezdech jste si posteskl, že se nepovedlo trefit ideálně startovní číslo. Šestka v super-G už byla optimální?

Byla výborná, však šestka a sedmička (Švýcarka Suterová) obsadily první dvě místa. Italka Bassinová jela dobře, ale už později a s číslem kolem dvacítky se nedalo vyhrát.

Co všechno při výběru startovního čísla zohledňujete?

V super-G byla Ester ve druhé skupině, tak se její číslo losovalo, ale u sjezdu koukám na předpověď a tréninky. Viděli jsme, že v obou trénincích trať nahoře postupně zrychlovala, jen jsme nedomysleli v pátek ty pády. Zpoždění bylo hrozně velké a samozřejmě to nepomůže ani psychice. Možná jsem měl mít koule brát vyšší číslo i v sobotu, ale už jsem to nerisknul.

Ester Ledecká nenašla v super-G ve Val d´Isere přemožitelku.

Giovanni Auletta, ČTK/AP

Poprvé byl ve Val d´Isere součástí týmu italský kouč Franz Gamper, jenž nahradil vašeho bratra Ondřeje. Spolupráce zjevně funguje.

Určitě, navíc letos spolupracujeme s týmem Petry Vlhové, a to je super. Dřív jsme to pytlíkovali s Rusy, nebo kdo na nás zbyl, teď si zvládneme ty reporty z trati udělat sami. Já třeba vidím dvě závodnice v jedné pasáži, dvě v další, ale takhle máme pokrytou celou trať, což je v super-G klíčové, tam na rozdíl od sjezdu nejsou tréninky. A když máte nízké startovní číslo, není moc času.

Však také rada těsně před startem pomohla Ledecké najít ideální stopu.

Pomohla nám jízda Curtoniové, která jednu branku najela jinak. To bylo klíčové, protože tam Ester získala dvě tři desetiny.

Ještě jsou trenéři soupeřek překvapení z triumfů Ledecké jako v Pchjongčchangu nebo Lake Louise?

Nejsou. Italové s námi trénovali, tak moc dobře vědí, že Ester jezdí dobře. Už když Ester dojela, italský kouč mi gratuloval k medaili, já si to teda taky myslel, ale člověk pochybuje, když jsou na startu závodnice jako Goggiaová.

Na jak dlouho si teď od sebe s Ester odpočinete?

Krátce. Chceme jet brzo do St. Antonu, bude to poslední šance potrénovat tam před svěťákem, asi vyrazíme 26., i když těžko teď plánovat, Rakousko zase zpřísňuje lockdown.

Ledecká zmiňovala, že by mohl být ve hře i obří slalom v Semmeringu mezi svátky.

Ten nezvažujeme. Teď potřebujeme, aby si Ester odpočinula, definitivně doléčila zdravotní problémy a pošetřila síly na konec ledna, kdy už bývá unavená.

Pro vás to úplně veselé Vánoce nebudou, místo domů míříte na chalupu…

Bohužel, rodina je v karanténě, tam mi nezbude nic jiného. Snad bych mohl aspoň vyrazit lyžovat se synem, který už koronavirus před měsícem prodělal.