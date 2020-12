Janatová po senzaci odměnila babičku. A už chystá další velké dobrodružství

Co vám běželo hlavou, když jste zajela nejrychlejší čas v kvalifikaci?

Mně ani nepřišlo, že jsem jela nějak rychle. Spíš jsem si užívala, jak to odsejpá, a když jsem vedla, mile mě to překvapilo. Pak už jsem v cíli doufala, že mě nikdo nepředjede, přece jenom být první nebo druhá je velký rozdíl.

Rozjížďky jste tak jela s prestižním číslem jedna. Zůstalo vám na památku?

Jedničku dostala babička, je moje věrná fanynka, tak jsem jí chtěla své nejlepší číslo věnovat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Kateřina Janatová (@katejanatova)

V lednu jste byla v Novém Městě třináctá i na desítce volně, cítíte se spíš jako sprinterka, nebo jako univerzálka?

Já radši říkám, že jsem hlavně sprinterka, aby na mě nebyl takový tlak při distančních závodech… (úsměv) Ale na Tour de Ski musím zajet i distance, jestli chci dobrý výsledek.

Vloni jste ji poprvé dokončila, navíc jako jediná Češka.

Tam byl problém, že jsem dost trénovala, protože se ani nepočítalo, že dojedu. Ale byla jsem pořád v top 30, tak by byla hloupost odstupovat. Bylo to náročné, když jsem na konci stoupala do té sjezdovky, tak jsem spíš vzpomínala, jak jsem začínala jako sjezdařka, a nejradši bych to otočila a sjela dolů… Snad nejvíc si pamatuju ten hluk, kdy u trati fandili lidi, k tomu jsme nad hlavami měli vrtulník, to nebylo moc příjemné.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Běžecké lyžování (@bezeckelyzovani)

I na Tour de Ski budou chybět hvězdní Norové. Uvítala byste radši plnou konkurenci?

Klidně bych jela proti všem, když je to Světový pohár, měli by jet ti nejlepší. Ale beru jejich rozhodnutí, i když vím, že někteří závodnici by jeli, ale větší slovo mají ti nahoře. A jestli mají pocit, že je to nebezpečné, tak to akceptuju. Mně ale přijde, že skoro není, jak se nakazit, i při přesunech jezdíme svými týmovými auty…

Překvapuje vás norská opatrnost? V ostatní zimních sportech dál závodí…

Nečekala jsem to. Myslela jsem, že třeba Klaebo nebo Johaugová se budou soustředit na mistrovství světa, ale ne že nepojedou všichni. Měla jsem strach, aby to nedopadlo jako na konci minulé sezony v Kanadě, kdy už jsme byli na místě. Pak se odhlásili Norové, k nim se přidali další, až se to zrušilo. Ale je pravda, že třeba u Finů mi teď přišlo srandovní, když uspořádali Světový pohár a na další pak sami odmítli jet…

Kateřina Janatová při cyklistickém tréninku.

SLČR

Věříte, že při náročné Tour de Ski zužitkujete i letní přejezd republiky na kole, kdy jste z polských Jakuszyc do Chlumu u Třeboně ujela za den 282 kilometrů?

Doufám, že se to bude hodit! Je pravda, že mi těch jedenáct hodin na kole dalo pořádně zabrat, to bylo náročnější než výstup na sjezdovku, takový stav bych nikomu nepřála.

Už se vám v hlavě rodí další podobný plán?

Tehdy jsme s kamarádem vymysleli spontánně v kavárně, že to zkusíme. Teď mě láká spíš dlouhý trip na lyžích, přejet z jedné části Norska do druhé, přes 200 kilometrů, třeba i ke 300, někde po cestě přespat… Finále Světového poháru máme mít v březnu v Norsku, tak bych tam pak zůstala.