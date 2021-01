Divoká party! Norská hvězda se předvedla v akci úplně nahá

„Ano, byl to ten nejzábavnější den v mém skokanském životě," zavzpomínal 24letý skokan na více než sedm let starý zážitek, který s kamarády prožil na šedesátimetrovém můstku. „Užili jsme si tehdy spoustu legrace, ale to už je minulost," upozornil.

Sázka? Dobrodružství? Výzva? Psal se rok 2013 a talentovaný mladíček se s dalšími norskými nadějemi připravoval na legendárním Holmenkollenu. Na party při grilování dostali bláznivý nápad a Granerud zcela nahý skočil ze šedesátimetrového můstku, kolega jeho pokus nafilmoval. A nahé představení nyní uznávané skokanské hvězdy uniklo na sítě.

„Nic podobného už rozhodně neplánuji," dodal s úsměvem Granerud, který se v letošní sezoně blýskl pěti triumfy ve Světovém poháru v řadě. Úspěšně si vedl i na probíhajícím Turné čtyř můstků, v němž po závodech v Oberstdorfu a Ga-Pa vedl.

Třetí podnik v Innsbrucku se mu ale nevydařil, skončil až patnáctý a v průběžném pořadí klesl na třetí místo za polskou dvojici Stoch, Kubacki.