Jizerskou 50 čeká klíčová volba. Ve hře je opentrack i testování všech účastníků

„Tam se dozvíme víc," věří tiskový mluvčí závodu Richard Valoušek. Pořadatelé stále pracují s několika variantami. „Jednou z nich je 'opentrack', což znamená, že by si každý odjel svůj závod v jakémkoliv čase během třeba deseti dnů. Bylo by to se vším všudy, s měřeným časem i odměnami," vysvětlil Valoušek s tím, že start profesionálních běžců by rádi zachovali v tradiční čas. Tedy v pátek sprinty a v neděli hlavní závod na 50 kilometrů klasicky.

Podobným způsobem se letos odjede i slavný Vasův běh, který je stejně jako Jizerská 50 součástí prestižního seriálu Ski Classics. V obvyklý čas první březnovou neděli ráno se na 90 kilometrů dlouhý přeběh ze Sälenu do Mory ve Švédsku vydá jen několik stovek profesionálů. Ostatní absolvují trasu v předchozích dnech s potřebnými rozestupy.

Dále pořadatelé Jizerské 50 pracují i s možností tradičního startu po vlnách a zároveň je podle informací Sport.cz ve hře i otestování všech závodníků na covid-19. Možné je stále i zrušení legendárního závodu. Od roku 1968 se Jizerská 50 nekonala jen v pěti případech v letech 1988, 1990, 1998, 2007 a 2014. Vždy z důvodů nedostatku sněhu.

Přípravy na letošní ročník koronavirus výrazně ovlivňuje. Už před Vánoci pořadatelé stopli kvůli horšící se pandemické situaci registrace a snížili tak kapacitu startovního pole. Přihlášeno je nyní přes 5000 tisíc lyžařů. V pátém stupni protiepidemického systému PES jsou profesionální závody povoleny ve zvláštním režimu a bez diváků. 54. ročník Jizerské 50 se má uskutečnit 12.-14. února.