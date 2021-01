Slalom ve Flachau vyhrál Nor Foss-Solevaag

Foss-Solevaag zajel nejrychlejší časy v obou kolech. V předvánočním slalomu v Madonně di Campiglio ještě vedení z první jízdy neudržel a skončil druhý, dnes ale tlak zvládl suverénně. Druhého Rakušana Marca Schwarze za sebou Nor nechal o 76 setin sekundy, třetí skončil s odstupem 95 setin lídr SP Alexis Pinturault z Francie.

Fosse-Solevaag vyhrál den poté, co norská reprezentace přišla do konce sezony o úřadujícího vítěze SP Aleksandera Aamodta Kildeho, jenž si při tréninku přetrhl zkřížený vaz v koleni. Už minulý týden v Adelbodenu přitom utrpěli vážná zranění talentovaní mladíci Lucas Braathen a Atle Lie McGrath.

I proto Foss-Solevaag označil triumf za týmové vítězství. "Nejsme největší tým, ale jsme útočící Vikingové a držíme při sobě. Tohoto vítězství bych bez svých trenérů a kolegů z týmu nedosáhl. Ukazuje to nejen to, že máme dobrého týmového ducha, ale také že může vyhrát kdokoli z nás. To je skvělé," řekl čtvrtý norský vítěz v aktuální sezoně SP.

Schwarz o jedno místo vylepšil výsledek ze soboty a vrátil se do čela hodnocení disciplíny, z něhož ho o den dříve sesadil prvním vítězstvím v kariéře krajan Manuel Feller. Jednomu z domácích favoritů dnes nevyšla druhá jízda. Útočil z průběžné třetí pozice, ale příliš riskoval a málem vypadl. Na trati se zachránil, ale dojel s velkým odstupem sedmnáctý.

Druhé kolo naopak mimořádně vyšlo Pinturaultovi, jenž se posunul z osmé pozice až na stupně vítězů. Devětadvacetiletý Francouz si polepšil v boji o velký křišťálový glóbus, z něhož v sobotu vypadl jeho velký soupeř Kilde. Norský sjezdař, jenž v minulém ročníku porazil Pinturaulta v celkovém hodnocení o 54 bodů, je aktuálně druhý bez šance rozšířit svou sbírku. Před třetím Marcem Odermattem ze Švýcarska má Pinturault náskok 277 bodů.

Do historie se v neděli zapsal aténský rodák AJ Ginnis. Bývalý americký reprezentant se rozhodl od této sezony závodit za svou rodnou zemi a díky 11. místu vybojoval pro Řecko první body ve Světovém poháru.

Útok na první body v sezoně nevyšel Kryštofu Krýzlovi. Čtyřiatřicetiletý český reprezentant byl v sobotu v 1. kole osmatřicátý a dnes úvodní jízdu nedokončil.

Flachau převzalo pořádání víkendových slalomů od Kitzbühelu, kde se nemohlo jet kvůli výskytu koronaviru v oblasti. Původně se mělo tento víkend závodit na Lauberhornu ve Wengenu, ale i tamní pořadatelé se museli kvůli šíření nákazy SP vzdát. Rakouští představitelé dnes ubezpečili, že závody na Hahnenkammu v Kitzbühelu plánované na příští víkend se pojedou.

SP ve sjezdovém lyžování ve Flachau (Rakousko): Muži - slalom: 1. Foss-Solevaag (Nor.) 1:46,23 (53,50+52,73) 2. Schwarz (Rak.) -0,76 (53,84+53,15) 3. Pinturault (Fr.) -0,95 (54,18+53,00) 4. Meillard (Švýc.) -1,14 (53,85+53,52) 5. Gstrein (Rak.) -1,15 (53,77+53,61) 6. Aerni (Švýc.) -1,31 (54,10+53,44) 7. Kristoffersen (Nor.) -1,36 (54,01+53,58) 8. Jakobsen (Švéd.) -1,39 (54,52+53,10) 9. Zenhäusern (Švýc.) -1,66 (54,63+53,26) 10. Matt (Rak.) -1,81 (54,42+53,62) ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 11 závodů): 1. Schwarz 389 2. Feller (Rak.) 324 3. Foss-Solevaag 308 4. Strasser (Něm.) 278 5. Zenhäusern 238 6. Kristoffersen 215 Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Pinturault 778 2. Kilde (Nor.) 560 3. Odermatt (Švýc.) 501 4. Schwarz 466 5. Zubčič (Chorv.) 462 6. Meillard 428

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>