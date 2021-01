LYŽOVÁNÍ ONLINE: Šílený pád Ledecké. Měla by však být v pořádku

Ester Ledecká upadla ve sjezdu v Crans Montaně za polovinou trati. Závod, který měla skvěle rozjetý, pro ní skončil hrůzostrašně vypadajícím pádem do ochranné sítě. Česká hvězda se však po karambolu rychle zvedla a měla by snad být v pořádku. Tradičně obsáhlou reportáž nabízí náš web Sport.cz. Přímým přenosem vysílá závod také ČT Sport.





Olympijská vítězka před závodem slibovala, že ještě zkusí vychytat chyby ze včerejšího závodu, v němž skončila na skvělém druhém místě. Dařilo se jí to napůl. Dvě chyby v horní části trati udělala, přesto jela tak rychle, že všem závodnicím, které už sjezd dokončily, na mezičasech výrazně ujížděla.

Pak však přišel osudný karambol. Moc přímé najetí do zatáčky, kde se trať ženského sjezdu zužuje a tvrdý náraz do ochranných sítí. Šílený pohled a strach. Ten trval jen chvíli, Ledecká se rychle oklepala a ze sítí se zvedla. Potlučený obličej, ale na vážnější zranění to naštěstí nevypadá... Snad, doufejme.

Suverenitu potvrdila italská královna disciplíny

Do velmi nepříjemné pozice se krátce po Ledecké dostala největší favoritka Sofia Goggiaová. Těsně po nehodě Ledecká ale dokázala odhodit strach a zajela znovu fantasticky. V letošní sezoně nemá italská ikona konkurenci ve sjezdových disciplínach a znovu to dnešní jízdou v Crans Montaně potvrdila.

Další lyžařky ztrácely, poté co dostaly informaci o pádu Ledecké. Věřily si jen jevětší favoritky. Kromě Goggiové také letos výtěčná Breezy Johnsonová, jenž na Italku ztratila necelou vteřinu. V rámci velkých rozestupů v tomto závodě se jednalo o dobrý čas.

Ještě lépe než Američanka sjela domácí trať Lara Gutová-Behramiová. Lyžařka s vynikající aktuální formou ztratila jen encelé tři desetiny na italskou olympijskou vítězku. Po včerejším zklamání to bylo pro švýcarskou krásku velké zadostiučinění.

Před závodem

Se startovním číslem 7 vyjede Ledecká jako první ze skupinky nejužších favoritek na trať druhého sjezdu ve švýcarské Crans Montaně. O dvě pozice za ní odstartuje Italka Goggiaová, letošní vládkyně rychlostních disciplín. Americká kometa sezony Breezy Johnsonová, Slovenka Vlhová, které včera šokovala čtvrtým místem ve své nejslabší disciplíně a také Corinne Suterová, které včerejší domácí závod vůbec nevyšel. To by měly být další adeptky na nejvyšší stupně.

Výbornou formou disponuje, včerejšímu výsledku navzdory, také Lara Gutová-Behramiová. Rakušanky letos neexcelují, přesto Ramona Siebenhoferová nebo Stephanie Venierová už ví moc dobře, jaké je to vyhrát závod Světového poháru.

Ledecká však sebevědomě prohlásila, že dnes chce jet ještě lépe. Na jaké umístění jí dnešní jízda bude stačit, uvidíme od 10 hodin.