Šílený pád Ledecké se šťastným koncem. Závodu ve sjezdu kralovala italská suverénka

Ester Ledecká upadla ve sjezdu v Crans Montaně za polovinou trati. Závod, který měla skvěle rozjetý, pro ní skončil hrůzostrašně vypadajícím pádem do ochranné sítě. Česká hvězda se však po karambolu rychle zvedla a měla by snad být v pořádku. Druhé vítězství v Crans Montaně si připsala italská favoritka Sofia Goggiaová, která za sebou nechala Švýcarku Gutovou-Behramiovou a svoji krajanku Curtoniovou.





Olympijská vítězka před závodem slibovala, že ještě zkusí vychytat chyby ze včerejšího závodu, v němž skončila na skvělém druhém místě. Dařilo se jí to napůl. Dvě chyby v horní části trati udělala, přesto jela tak rychle, že všem závodnicím, které už sjezd dokončily, na mezičasech výrazně ujížděla.

Česká lyžařka Ester Ledecká v závodu sjezdu Světového poháru ve švýcarské Crans Montaně.

Gabriele Facciotti, ČTK/AP

Pak však přišel osudný karambol. Moc přímé najetí do zatáčky, kde se trať ženského sjezdu zužuje a tvrdý náraz do ochranných sítí. Šílený pohled a strach. Ten trval jen chvíli, Ledecká se rychle oklepala a ze sítí se zvedla. Potlučený obličej, ale na vážnější zranění to naštěstí nevypadá... Snad, doufejme.

"Ten pád byl docela těžký, ale nemělo by tam být nic vážného. Jak to bude zítra, to se uvidí, mluvil jsem s ní jenom přes vysílačku," říkal v rozhovoru pro Českou televizi trenér Tomáš Bank.

O chvíli později přišlo i oficiální oznámení z dílny agentury Sport Invest, která českou hvězdu zastupuje: „Ester Ledecká je po dnešním pádu v Crans Montaně v pořádku, momentálně je na cestě do nemocnice v Sionu, kde jí budou sešívat roztržený ret. Jiné zdravotní komplikace by mít neměla."

Suverenitu potvrdila italská královna disciplíny

Do velmi nepříjemné pozice se krátce po Ledecké dostala největší favoritka Sofia Goggiaová. Těsně po nehodě Ledecká ale dokázala odhodit strach a zajela znovu fantasticky. V letošní sezoně nemá italská ikona konkurenci ve sjezdových disciplínach a znovu to dnešní jízdou v Crans Montaně potvrdila.

Italská lyžařka Sofia Goggiaová po druhém sjezdu ve švýcarské Crans Montaně.

Marco Tacca, ČTK/AP

Další lyžařky ztrácely, poté co dostaly informaci o pádu Ledecké. Věřily si jen největší favoritky.

Fantasticky sjela domácí trať Lara Gutová-Behramiová. Lyžařka s vynikající aktuální formou ztratila jen necelé tři desetiny na italskou olympijskou vítězku. Po včerejším zklamání to bylo pro švýcarskou krásku velké zadostiučinění.

Velkým překvapením pak byl výkon velezkušené Irene Curtoniové. Další z italských rychlostních specialistek využila výborně připraveného materiálu a v cíli dokonce předstihla Američanku Breezy Johnsonovou a zařadila se na konečnou třetí pozici.