Skandální chování ruského běžce? Bolšunovovi dodatečný trest nehrozí

Bolšunov a spol. byli diskvalifikováni a na třetí místo se posunulo druhé ruské kvarteto. Dalšího postihu se vítěz nedávné Tour de Ski obávat nemusí. Podle ředitele závodů FIS Pierrea Mignereye by se musel lyžař dopustit něčeho skutečně hrozného, aby obdržel zákaz startů.

"Praštil soupeře hůlkou, což je samozřejmě věc, kterou vidět nechceme. Je to nepřijatelné chování, proto jsme ho diskvalifikovali. Ale trest platí jen pro dnešek. Další den by mohl znovu závodit," uvedl Mignerey v televizním rozhovoru.

Podle jednoho z trenérů ruské reprezentace Markuse Cramera byla diskvalifikace štafety dostatečně vysokým trestem. "Samozřejmě udělal špatnou věc. Hodinu po závodě už mu to bylo také jasné, že se nezachoval sportovně, a bylo mu to líto," řekl německý kouč agentuře DPA. "To jsou prostě emoce a adrenalin. Reagoval úplně špatně," uvedl Cramer.

Rusové se v neděli zlobili, že měli být diskvalifikováni i Finové za to, že Mäki "zavřel" Bolšunovovi cestu kolem mantinelu. Podle Mignereye se však domácí lyžař proti pravidlům neprovinil. "Když jste první v cílové rovince, vybíráte si koridor. Finský závodník nic neporušil," řekl funkcionář FIS.