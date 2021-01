Strach po pádu? Ester je správný závoďák, ponaučí se, míní odborník na děsivé karamboly Bank

Ještě silnější může vyjít lyžařka Ester Ledecká z pádu ve sjezdu Crans Montaně. Podle bývalého sjezdaře Ondřeje Banka, který byl do minulé sezony jedním z trenérů olympijské vítězky, přetaví zkušenost z ošklivého karambolu do lepších jízd. Další někdejší reprezentantka Klára Křížová ČTK řekla, že bylo důležité, že si Ledecká hned v neděli úspěšně sjela superobří slalom.

Ledecká ve švýcarském středisku dojela v pátečním sjezdu druhá, ale o den později skončila její rychlá jízda v ochranných sítích, v kotrmelcích a nejhorším pádem v kariéře. V nemocnici jí zašili vnitřní ret. V neděli pak jela superobří slalom a s odřeným a oteklým obličejem a naraženým ramenem byla patnáctá.

"Ester je správný závoďák a v tomhle je nesmírně inteligentní. Její touha být nejlepší je velká. Takže to bude ten případ, že si z téhle zkušenosti, která naštěstí dopadla dobře, vezme ponaučení, protože to je to nejlepší," řekl Bank ČTK.

Sám se během kariéry mnohokrát oklepal z krkolomných pádů. Ve slavném Kitzbühelu utrpěl při sjezdu komplikovanou otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti a na svah se vrátil až po téměř dvou letech. Na mistrovství světa v Beaver Creeku v roce 2015 spadl ve sjezdu do kombinace a do cíle dojel v bezvědomí. Měl otřes mozku, tržné rány v obličeji, výron kotníku a nalomenou zánártní kůstku.

"Každý to má jinak. Někdo si jednou zlomí nohu a už se nevrátí a není schopný jet. A pak jsou cvoci jako já, kteří pořád jezdí. Mně to nic nedělalo, i když postupně to mělo vliv, že jsem byl opatrnější v prvních trénincích," vzpomínal Bank.

Křížová se specializovala na rychlostní disciplíny a po pádu se vždy snažila co nejrychleji znovu jet. "Pokud to šlo, tak jsem se postavila na sjezdovku ještě týž den, abych neměla blok, který by v budoucnu bylo těžší odstranit," řekla.

Stejně jako Ledecká by se tak hned den po pádu pustila do superobřího slalomu. "Abych se zbavila nervozity, obavy z trati," uvedla Křížová, která působí v roli spolukomentátorky v České televizi. Ocenila výkony Ledecké i její zlepšení. "Je vidět, jak si je čím dál jistější. Dál posouvá své hranice," dodala Křížová.

Ledeckou by nemusel pád před blížícím se mistrovstvím světa ovlivnit tolik jako předloni. Krátce před šampionátem tehdy třikrát spadla a v bojích o medaile v Aare na ní byla nejistota znát. "Chvilku se s tím prala," podotkl Bank, který ve Švédsku s Ledeckou byl. "Ale teď už je jinde. Má velké sebevědomí a krizovky moc nemívá," věří Bank, že tentokrát se Ledecká nebude trápit a naopak se vrátí silnější.

Po dvou dnech volna by měla Ledecká, pokud to bude možné, mít den přípravy a ve čtvrtek a v pátek absolvovat tréninky na sobotní sjezd v německém Ga-Pa. V neděli je na programu super-G. MS v italské Cortině d'Ampezzo začne 8. února.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>