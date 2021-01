Lillehammer uspořádá v březnu finále SP v běhu na lyžích

Lillehammer od 19. do 21. března uspořádá finále Světového poháru v běhu na lyžích. Norské středisko, kde se v roce 1994 konaly zimní olympijské hry, se kvůli koronaviru vzdalo plánovaných prosincových závodů, ale na jaře nahradí původně plánovaný Peking.

Tam se v této zimní sezoně žádné vrcholné závody kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, i když měly být testem pro ZOH 2022. Přidělení finále do Lillehameeru znamená, že se po mistrovství světa v německém Oberstdorfu běžci na lyžích pro březnový závěr sezony přesunou do Norska. Před finálovými závody je od 12. do 14. března naplánovaná zastávka v Oslu.