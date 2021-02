Parádní výkon! Novák a Beranová byli devátí v lyžařském sprintu v Ulricehamnu

Novák se blýskl v dopolední kvalifikaci šestým časem a stejně jako Beranová postoupil ze čtvrtfinále ze čtvrtého místa na čas. Oba pak ve svém semifinále obsadili pátou pozici, Novák po kolizi v posledním stoupání s domácím Marcusem Gratem, jenž byl za trest přeřazen na poslední dvanácté místo ze všech semifinalistů.

"Už kvalifikace byla z mého pohledu úplně neskutečná. Měl jsem super lyže a fyzicky jsem se cítil skvěle," řekl Novák. Ve čtvrtfinále se mu nepodařil start, nechtěl riskovat zlomenou hůl, proto se raději držel vzadu a byl rád, že postoupil na čas. "V semifinále jsem to chtěl napravit a být od začátku vepředu, což se mi podařilo. Ve sjezdu na stadion to pak byl poziční souboj, ve kterém do mě Švéd najel. Je to škoda, mohl jsem bojovat o čtvrté místo a postup jako lucky loser. Ale celkově jsem hodně spokojený," doplnil v tiskové zprávě svazu.

Beranová věřila v ještě lepší výsledek

Čtyřiadvacetiletý Novák devátým místem zopakoval svůj nejlepší výsledek v SP, který zajel na Nový rok v zahajovacím sprintu na Tour de Ski ve Val Müstair. O dva roky mladší Beranová se do elitní desítky prosadila poprvé v kariéře.

"Vlastně ani nemůžu říct, že jsem spokojená, protože jsem ještě v cílové rovince věřila, že můžu postoupit do finále. Před finišem jsem podjela nějaké holky a vypadalo to, že stihnu podjet i Jessie Diggins, která pak ale změnila koridor a zavřela mě tam. Mohla jsem být ještě výš," litovala Beranová. "Jinak jsem ráda, že jsem nevydala moc sil před zítřejším team sprintem, naopak jsem se před ním skvěle rozjela, protože tady jsou závody o vyčkávání na útok, takže se nejede v takovém tempu a nestojí tolik energie," dodala.

Na body dnes dosáhly po postupu z kvalifikace i 17. Kateřina Janatová a 27. Petra Hynčicová. Do vyřazovacích jízd nepostoupili těsně Jan Pechoušek a také Tomáš Kalivoda, Luděk Šeller a Zuzana Holíková.

Svesson si dojel pro první vítězství v kariéře před Rusem Glebem Retivychem a Italem Federicem Pellegrinem. Dahlqvistová vyhrála po 11 pódiových umístěních poprvé v kariéře, na stupně vítězů ji doprovodily krajanka Johanna Hagströmová a vedoucí žena SP Jessica Digginsová z USA. Její mužský protějšek Alexandr Bolšunov z Ruska závody ve Švédsku vynechal.

V neděli se v Ulricehamnu jede sprint dvojic.