Samková byla na MS třetí v kvalifikaci, postoupilo i mužské trio

Samková, jež po pouhých dvou odjetých závodech vede pořadí Světového poháru se stejným bodovým ziskem jako Guliniová, se s přehledem vešla mezi osmičku závodnic, které se kvalifikovaly hned z první jízdy. Nezaváhaly ani další spolufavoritky šampionátu Michela Moioliová z Itálie (5.) či Lindsey Jacobellisová z USA (6.).

"Důležitý je, že jsem se kvalifikovala. Vstupovat ze třetího místa do závodu není vůbec špatný," řekla Samková v nahrávce pro média. "S jízdou jsem spokojená, ne úplně nadšená, ale bylo to lepší než v tréninku. Je tam ale stále co zlepšovat. Je to dlouhá trať, bude se tam předjíždět a díky tomu to bude zábavné," prohlásila sedmadvacetiletá česká závodnice.

Czech SBX Team

"Trochu jí fouklo na startu a udělala pár chyb, což je z trenérského pohledu lepší, než kdyby byla třetí a chyby nedělala," hodnotil trenér Marek Jelínek.

Na startu kvalifikace bylo 25 závodnic, další tři přihlášené snowboardistky nenastoupily. Mezi nimi i Hopjáková, jež se po nákaze koronavirem nestihla na závod připravit. "Zdravotně a psychicky je ve stavu, ve kterém by si mohla v trati, která je krásná, ale poměrně nebezpečná, přivodit zranění, proto nechceme riskovat," vysvětlil Jelínek.

Čeští snowboardcrossaři museli absolvovat obě jízdy, protože v té první se v konkurenci 46 soupeřů neprobojovali do první šestnáctky. Všichni tři ale průběžné postupové pozice udrželi. Kubičík se kvalifikoval jako 25., debutant Houser byl o tři místa za ním a Žerava pole 32 osmifinalistů uzavřel.

"Nevím, jestli někdy v historii postoupili tři kluci, myslím si, že ne. Je to obrovský úspěch pro všechny, obzvláště pro mladé kluky Radka Housera a Kubu Žeravu," uvedl Jelínek.

Nejrychlejší byl Rakušan Alessandro Hämmerle.