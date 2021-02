Jsem na sebe pyšná, zářila Ester! K medaili chyběl pouhý metr a půl

Čtvrté místo je nevděčné, ale podle úsměvu u vás převládá radost ze skvělého závodu.

Jela jsem nejlíp, jak jsem v tu chvíli mohla. A jsem na sebe pyšná. Byla to dobrá jízda, byť tam samozřejmě chyby byly, ale jsem spokojená. Jsem hodně blízko nejlepším lyžařkám na světě a jsem hlavně ráda, že jsem prolomila ta šestá místa (ta brala ve 4 ze 6 posledních super-G v SP). Jsem zase o kus blíž, už tolik neztrácím, to je pro mě důležité. Je to super-G, tak k chybám dochází.

Které chyby mrzí? Zdálo se, že dvakrát vás rozhodil kontakt s brankou.

Nevím, co se stalo v páté bráně, kde mi to vzalo nohu. Nevím, jestli to byla má chyba, nebo se tam udělalo nějaké koryto. Viděla jsem, že podobně to cuklo s nohou Corinne Suterové, ale tolik jí to nerozhodilo. Musím se podívat na videu. Říkali mi, že mi to ujelo i dole, ale já už jsem na trati občas v takovém rauši, že to úplně nevnímám.

Pro zlato v super-G si na MS dojela Gutová

Jak se vám zamlouvala trať postavená italským trenérem?

Právě jak se Italům bohužel zranila Sofia Goggiaová, tak to stavěl pro obřákářky jako je Brignoneová s Bassinovou. Zatočil to řádně, což mi moc nehrálo do karet, já nejsem úplně obřákářka. O to víc jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla. Trať byla pak trochu rozbitější, jak jsme musely víc zabrat v zatočených obloucích. Přece jen tu skoro týden v kuse sněžilo, klobouk dolů před neskutečnými organizátory, že jsme mohly dneska jet.

Ester Ledecká zajela v super-G na MS v Cortině výbornou jízdu.

Marco Trovati, ČTK/AP

Měla jste startovní číslo jedenáct, bylo výhodou, že jste měla zprávy z trati?

Radši bych měla třeba pětku, to bych stihla dobrý report a ještě lepší trať. Teď si bohužel nemůžu tak brzo vybírat. Zbyla tam jednička, tu si pak vzala Italka Bassinová, která má tu trať naučenou. Pro mě byla jedenáctka skvělá. Předloni jsem tu jela s číslem 31, sice byla trať podobně rozbitá, ale jsem ráda, že už jsem se posunula a jsem v té první desítce.

Závodit jste tu měla už od pondělí, bylo čekání hodně dlouhé?

Bylo to zvláštní, ale jsme venkovní sport, tak s tím musíme počítat. Dneska zase strašili s větrem, nakonec nebyl tak hrozný.

Hned v sobotu je na programu sjezd, dva dny tréninků vám zrušili, budou chybět?

Nakonec by nám měli nechat dva tréninky na pátek. Ráno nějaký zkrácený, aby pak mohli trénovat i kluci. Jsem ráda, že to projedeme aspoň dvakrát, i když po částech. Sice to nebude celá jízda, ale já si to poslepuju a v sobotu pojedeme naostro.

Odhadnete už teď, jak náročný sjezd bude? Závodila jste tu před dvěma lety…

Moc si nedovedu představit, jak rychle to pojede. Předloni jsme měli úplně jiný sníh, navíc jsou tu boule, které tu nebyly, tak nevím, jak budou házet. Každopádně se těším a doufám, že v prvním tréninku nebudu mít úplně nízké číslo a stihnu se zorientovat.