Krásná slova Ledecké o velké soupeřce: Je tu z nás největší hrdinka!

Mohla by na ni mít pifku, vždyť v souboji na dálku o světový bronz v super-G ji porazila o pouhých šest setin. Jenže Ester Ledecká měla pro Američanku Mikaelu Shiffrinovou slova uznání. „Myslím, že Mikaela je přinejmenším hrdinka tohohle šampionátu. Ale spíš bych řekla, že je celkově největší hrdinka z nás,“ smekla před 25letou Američankou.

Shiffrinová v Cortině d´Ampezzo obhajovala zlato z předloňského mistrovství světa v Aare, jenže naposledy jela tuto disciplínu před třinácti měsíci při Světovém poháru v Bansku. Pak jí život změnila tragická událost, když její otec Jeff po pádu ze střechy zemřel. A i návrat na svahy byl pro pětinásobnou mistryni světa hodně emotivní…

„Je šílené, co se jí stalo. Vůbec si neumím představit, jak bych se s tím poprala já, ani si to nechci představovat,“ oklepala se Ledecká. „Jsem hrozně pyšná, jak tady zajela a moc jí to přeju,“ hlásila.

Jízda Ester Ledecké za 4. místem v super-G. Ze zvukového projevu je jasné, jak těžký závod to byl

sntv

„Je pravda, že poslední rok se děly hodně mizerné věci… Ale dneska svítilo sluníčko, byla tu krásná trať a já se těšila, že zase budu závodit. Dokázala jsem oddělit dnešní den a loňský rok,“ prokázala obrovskou psychickou odolnost Shiffrinová. „Myslím, že jsem předvedla skvělou jízdu, kromě asi deseti metrů. Od začátku jsem měla v plánu jet agresivně, což se mi dařilo a díky tomu mám medaili,“ radovala se.

Mikaela Shiffrinová sahala při super-G na MS v Cortině d'Ampezzo po zlatu, nakonec brala bronz.

Marco Trovati, ČTK/AP

Obě lyžařská esa se před šampionátem potkala při tréninku v Ahrntalu. „Už tam jezdila Mikaela skvěle. Bylo vidět, že sice nezávodila, ale rozhodně rychlostní disciplíny trénovala. Byla jsem ráda, že tam můžu být s ní být, podívat se na její styl, případně se i trochu poučit,“ popisovala Ledecká.

Co se dá z jízdy Shiffrinové okoukat? „Ona jezdí strašně čistě, v podstatě bezchybně, ať je to slalom nebo super-G, technika ji podrží. I když tady taky udělala nějakou chybu, ale kované sjezdařky nejsou tak flexibilní v obloucích, ona jezdí jako z učebnice lyžování,“ chválí Ledecká.