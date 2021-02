Šrail a Matouš doběhli ve sprintu v Bedřichově na stupně

Jan Šrail (č. 32) na archivním snímku při běhu z Toblachu do Cortiny d'Ampezzo.

Šrail v kvalifikaci obsadil osmé místo, ve finále ale držel tempo s potomkem českých emigrantů Novakem. "Kvalifikaci jsem pošetřil a teď se mi jelo neskutečně," řekl Šrail po finále, které se jelo v mrazivém počasí za mírného sněžení. "Trochu ziminka je, ale to se dá nějak zvládnout. Podmínky tady jsou výborné, výborně připravený závod. Bylo to nádherný."

Schützová ve finále prohrála souboj se švédskou přesilou. Za Korsgrenovou, která všem soupeřkám ujela, se seřadily její krajanky Ida Dahlová a Jenny Larssonová. "Nechybělo moc a některou ze švédských závodnic bych předjela, ale zaspala jsem začátek druhého kola. Pak už to bylo složité," řekla Schützová.

Kosgrenová si podmínky v Bedřichově pochvalovala. "Jsem ráda, že byla taková zima. V podobném počasí se mi závodí dobře, mám to ráda," řekla. "Zajela jsem skvěle druhé kolo, když jsem se od holek odpoutala. Ty mi ale do té doby nedaly nic zadarmo a byl to těžký závod," konstatovala.