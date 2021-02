Nástrahy pro Ledeckou? Kruťárna mezi skalami i spálené lyže

Přichází víkend zasvěcený královské disciplíně. Ester Ledecká se v sobotu v 11.00 hodin (živě na ČT sport) v Cortině d´Ampezzo se startovním číslem devět spustí ze startu sjezdu rovnou do spektakulární pasáže mezi skalní masivy sjezdovky Olympia delle Tofane. V neděli ve stejný čas odstartují v rámci MS muži na přilehlé sjezdovce příhodně nazvané Vertigine, tedy Závrať.

Vinou přesunů závodů nezbylo moc času na trénink, teprve v pátek si sjezdařky otestovaly závodní trať. Nejprve její horní část, aby se v cílové pasáži nepletly trénujícím mužům, po poledni pak už zdolávaly kompletní převýšení 760 metrů.

Jak si vedla Ledecká? V prvním „rozkoukávacím“ tréninku byla jedenáctá, ve druhém o příčku horší. Ale odstupy byly minimální. „Bude to těsné, nemůžete si dovolit žádnou chybu,“ předvídá Lara Gutová-Behramiová, vítězka super-G a nejrychlejší žena druhého tréninku.

Ledecká s novináři nekomunikovala, spěchala na hotel zanalyzovat, kde nahnat potřebné desetiny. „Bude víc mrznout a trať bude rychlejší. Musím být připravená na všechno,“ hlásila po super-G, v němž skončila šest setin od medaile.

„Při tréninku měl vzduch teplotu minus deset a sníh minus 22 stupňů. V sobotu ráno bude mít vzduch minus 22 a sníh může mít i minus třicet. Tam hrozí, že se lyže může spálit, proto je musím namazat i napustit množstvím vosků, které zažehlíme UV lampou,“ poodhaluje Ledecké servisman Miloš Machytka.

Zmrzlá trať by měla sedět i vyšším startovním číslům než Ledecké devítka. „V trénincích to tak vycházelo. Ale je tu riziko jako v super-G, kdy měla Ester na trati rýhu. Proto si teď neřekla o úplně vysoké číslo, ale o takové, aby stihla dostat zpětnou vazbu,“ popisuje servisman, jenž už pomohl přípravou lyží ke světovému zlatu i olympijskému bronzu slalomářce Šárce Strachové.

Ester Ledecká při tréninku sjezdu v Cortině d´Ampezzo.

Denis Balibouse, Reuters

Ledecká nepochybně patří do okruhu favoritek, však v posledních pěti dokončených sjezdech nebyla horší než sedmá. Naposledy v lednu ve švýcarské Crans Montaně ve druhém ze sjezdů ošklivě spadla, ale šrámy na těle už jsou zhojeny.

Jasno už má ve výběru lyží. „Zkoušeli jsme ty, na nichž vyhrála v minulé sezoně v Lake Louise, ale byly pomalejší než ty, na nichž byla druhá naposledy v Crans Montaně,“ vysvětluje Machytka. „I když na tom kruťáku kolem skály to jede všem,“ usmívá se.

V Cortině chybí zraněná sjezdařská hvězda Sofia Goggiaová, největšími soupeřkami Ledecké by tak papírově měly být Švýcarky Gutová-Behramiová (číslo 13) a Corinne Suterová (7), Rakušanky Tamara Tipplerová (15) či Mirjam Puchnerová (18) a sjezdařská kometa této sezony Breezy Johnsonová (5) z USA.

„Nejlepší jsou tu zatím Rakušanky. Mají to najeté, trénovaly tu hodně před Vánoci,“ říká Machytka. „Každopádně to bude nejhezčí sjezd s krásnou viditelností. Trať není prolévaná vodou, je to čistý přírodní sníh,“ těší se. „Nejkrásnější je právě pasáž Tofane Schuss, mezi těmi skalami úplně splynete s horou,“ přitakává Američanka Johnsonová.