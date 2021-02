Snowboarďačka v Ledecké už plakala. Lyžařským hvězdám se teď uleví

Lyže, na nichž Ester Ledecká, odvedla v Cortině tak dobrou práci, teď půjdou na chvíli do kouta. „Už se těším na snowboard, chybí mi a ta snowboarďačka ve mně pláče,“ nastínila své nejbližší plány dvojnásobná olympijská vítězka.

Lyže u ní měly do mistrovství světa v této zimě jasně navrch, na snowboard si odskočila (jak jinak, než vítězně) na jediný závod právě v Cortině d´Ampezzo. Teď dostane prkno přednost s ohledem na světový šampionát, který po odřeknutí čínských pořadatelů převzala slovinská Rogla.

„Na začátku sezony jsem říkala, že se budu snažit soustředit na mistrovství světa, lyžařské, pak snowboardové. Trochu se zkomplikovala situace, jak nám zpřeházely termín, ale nakonec to vyšlo dobře,“ líčí Ledecká.

Ester Ledecká si v kombinaci na MS v Cortině d'Ampezzo dojela pro osmé místo.

Leonhard Foeger, Reuters

Boj o snowboardové medaile je ale na řadě první dva březnové dny, hned po víkendovém lyžařském SP v italské Val di Fasse, kde Ledecká nebude moct hájit průběžná čtvrtá místa ve sjezdu i super-G, a soupeřky tak budou mít trochu ulehčenou cestu.

„Body mi budou chybět, ale snad nějaké naženu při finále v Lenzerheide. Pořád jsem i snowboarďačka,“ připomíná Ledecká, která už v Rogle vyhrála pět závodů Světového poháru. „Měla jsem radost, že bude náš šampionát zrovna tam. Je to krásný kopec a hrozně dobře to tam organizují,“ těší se do Slovinska.

Ester Ledecká zajela v kombinačním super-G čtvrtý čas

sntv

Aspoň den dva si teď ale dá volno od sněhu, než na čas vymění své lyžařské kouče Tomáše Banka a Franze Gampera za kanadského snowboardového trenéra Justina Reitera. „Byli jsme domluveni, že hned, jak tady skončím, ozvu se mu a naplánujeme tréninky. Ale jak ho znám, už má asi osm variant, kam jet a myslím, že vymyslí tu nejlepší alternativu,“ věří Ledecká.

Přechodů z jednoho svého náčiní na druhé už během kariéry zažila spoustu, přesto ví, že chvilku si zase bude na prkno zvykat. „Důležité bude najít nějakou dobrou pistu, kde nenasněží dva metry. To je pak takové plácáníčko a těžko se mi zvyká,“ ví.

„Ale když bude někde normální kopec s trochu slušným sněhem, budu schopná se přehodit rychlé, mám kolem sebe skvělý tým a výborného kouče,“ připomíná.