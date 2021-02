Pohled experta Banka: Co chybělo skvělé Ledecké k medaili a před kým by poklekl?

Nezalitoval jste, že jste tentokrát šampionát sledoval jen v televizi?

Když jsem pak ty závody viděl, tak si člověk říká, že by bylo hezké tam být, ale já si užíval s dětma. Ani s bráchou (hlavním koučem Tomášem Bankem) jsem moc v kontaktu nebyl, oni měli hodně práce, tak jsem vždycky jen napsal gratulační zprávu.

A že bylo k čemu gratulovat. Jak se vám zamlouvaly jízdy Ledecké? Čtvrtá byla v super-G, sjezdu i kombinačním super-G…

Jezdí skvěle. Pořád je trochu vidět, že před tím pádem v Crans Montaně měla základní sebevědomí malinko vyšší. Ale každou jízdou se zlepšovala v projevu, těším se na další závody Světového poháru, tam může klidně ještě vyhrát.

Ondřej Bank ještě vloni po boku svého bratra Tomáše s Ester Ledeckou spolupracoval. Poté dal přednost rodině.

Robert Neumann, Právo

Takže větší sebevědomí byl ten malinký krůček, který ji dělil od medaile?

Bylo super, že se po tom pádu dostala strašně rychle zpátky, měla výborné nasazení. Ale v těch nuancích to trochu vidět bylo, co se týče plynulosti navazování oblouků, to před pádem bylo malinko lepší. Ale třeba už v tom kombinačním super-G jela super. Kdyby neudělala tu velkou chybu, tak jim všem ujela.

Ester Ledecká zajela v kombinačním super-G čtvrtý čas

sntv

Sama Ledecká říkala, jak jste jí po super-G psal, že ho jela trochu na jistotu.

To jsem možná nenapsal úplně správně, spíš jsem opravdu myslel ty oblouky, protože se hodně zlepšila v obřákovém pojetí, a úplně nevyužila ten svůj potenciál. Ale to je dlouhodobější proces, aby to do sebe dostala automaticky.

Proti předchozímu mistrovství světa v Aare ale udělala obrovský výsledkový progres.

Tehdy to byla nervózní sezona po olympiádě. Snažila se dokázat, že to nebyla náhoda, před šampionátem tehdy spadla a úplně nezvládla ten velký tlak. Od té doby udělala velký pokrok, obřák jezdí skvěle. Když nemusí na snowboard, tak se parádně rozjezdí a už nemá rezervy proti techničtějším lyžařkám jako Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová nebo Lara Gutová.

Jízda Ester Ledecké za 4. místem v super-G. Ze zvukového projevu je jasné, jak těžký závod to byl

sntv

Teď se ale na snowboard chystá. Nemrzí vás jako lyžaře, že nedá přednost boji o pořadí ve sjezdařském Světovém poháru?

Já jí fandím. Vždycky jsem obdivoval, že dokáže jezdit oba sporty, ještě v lyžování kombinaci. Je to samozřejmě určité omezení, jak měla tuhle zimu míň snowboardu, bylo to znát. Takže neříkám, že to je rozumné, ale mně se to líbí. Ester jsem říkal, že když začne jezdit i snowboardkros a skikros, tak se k ní vrátím do týmu. (smích)

Mimochodem, v Cortině říkal váš bratr Tomáš, jak ho mrzí, když končí lyžaři jako Marcel Hirscher, Julien Lizeraux, a teď i Ted Ligety, s nimiž jste prožili své. Vás taky?

Naměkko z toho nejsem, brácha to možná prožívá víc. Ale je pravda, že zrovna Ligety byl jedním z mála, které jsem opravdu uznával. Pro mě byl legenda, snažil jsem se ho vždycky kopírovat. Před ním bych klidně poklekl a smekl.