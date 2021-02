Ledecká se chytá příležitosti. Potrénovala tah na bránu

Vodou prolitý a totálně zmrzlý svah pro superkombinační slalom v Cortině d´Ampezzo se zapsal do mysli Ester Ledecké, po závodech na světovém šampionátu dokonce vyrazila na rybník, aby ledové legrácky dotáhla do konce a předvedla ten správný tah na branku, který na svahu postrádala.

O zážitek s tím, jak poněkud zaskočila okolní bruslaře a hokejisty, mezi něž vkročila s hokejkou v ruce, se podělila na sítích.

„Děkuju organizátorům za skvěle připravený kopce, bylo mi ctí v Cortině závodit. Já se teď chytám každý příležitosti, abych si trochu potrénovala ten tah na bránu i na ledu," napsala k videu.

Na MS trousila poznámky o ledovém svahu, po superkombinačním osmém místě mluvila dokonce o nakloněném zimním stadionu. Tak moc byl vodní injektáží povrch zpevněn.

Zato na rybníku už to bylo spíše o tání a měknutí ledu, ale nerozladilo ji to. „Nevíte, kde by se daly půjčit nějaký brusle?" zakončila vše dotazem Ledecká, vnučka někdejšího hokejového esa. Je jasné, že jí nebude žádná zimní radovánka cizí...

Po lyžařské části zimy teď přesedlá, jak už u ní bývá zvykem, na prkno. „Snowboarďačka ve mně pláče. Je čas se vrátit na to jedno prkno," pravila, když odjížděla z lyžařského MS.

Šampionát snowboardistů se uskuteční 1. a 2. března v Rogle, kam byl přesunut z Číny. Ledecká tak vynechá sjezdařské závody ve Val di Fassa. „Pořád jsem ještě taky snowboarďačka," řekla.

Světový pohár na "prkně" jela v této sezoně jen jednou. V Cortině d'Ampezzo vyhrála paralelní obří slalom.

MS na snowboardu absolvuje po čtyřech letech. Předloni šampionát vynechala a v roce 2017 získala v Sierra Nevadě zlato v paralelním obřím slalomu a stříbro v paralelním slalomu, v němž je světovou šampionkou z roku 2015 z Lachtalu. V Rogle v minulosti vyhrála pět závodů SP.