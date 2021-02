Novým mistrem světa ve slalomu je Nor Foss-Solevaag

Foss-Solevaag, třetí nejlepší slalomář této sezony Světového poháru, byl po prvním kole na třetí příčce, ale nakonec se stal prvním norským šampionem od Toma Stiansena a jeho triumfu v roce 1997 v Sestriere. Pertl útočil z vedoucí pozice a v poslední disciplíně šampionátu vybojoval senzační stříbro se ztrátou 21 setin. Kristoffersen na vítězného krajana ztratil 46 setin.

Z trojice Čechů závod dokončil jen Berndt a 17. místo je pro něj novým maximem na MS v individuálních závodech. Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan v prvním kole chybovali, z rovné stovky lyžařů jich do cíle prvního kola nedojelo 45.

"S umístěním jsem spokojený. Sice vypadlo hodně lidí, ale to k tomu patří. S jízdou ale úplně spokojený nejsem. Ale 17. msto je hezké, jsem rád," řekl Berndt České televizi. První jízdu hodně kontroloval, do druhé nastoupil s cílem jet více na riziko. "Pustil jsem to docela v pohodě, až pak dole to jistil. Možná trochu zbytečně, ale dojel jsem," doplnil.

#Cortina2021 FIS Alpine World Ski Championships

Slalom Men

🥇 Sebastian Foss-Solevåg 🇳🇴

🥈 Adrian Pertl 🇦🇹

🥉 Henrik Kristoffersen 🇳🇴 @fisalpine pic.twitter.com/VxsKsnm3U2 — World Sports Ranking (@WorldSportsRank) February 21, 2021

Pertl zastoupil favorizovaného Marca Schwarze. Lídr slalomového hodnocení v SP a mistr světa v kombinaci z Cortiny ve druhém kole vypadl. Rakousko vyhrálo na 46. mistrovství světa hodnocení zemí s pěti zlaty, stříbrem a dvěma bronzy. Mezi muži mělo s výjimkou paralelního závodu vždy svého zástupce na pódiu.

Dnešní slalom však patřil norským lyžařům. Foss-Solevaag dosud vyhrál jediný závod ve Světovém poháru v lednu ve Flachau, ale dnes předčil všechny favority. "Mám tady dvě zlata, to je neuvěřitelné. Pro náš tým to znamená hrozně moc, protože teď máme spoustu zraněných," řekl.

Kristoffersen před dvěma lety na MS v Aare vyhrál obří slalom, ze slalomu má olympijský bronz ze Soči. "Hlavně jsem si říkal, ať nejsem zase čtvrtý. Ale teď mám ze slalomu i obřáku medaile z mistrovství světa i olympiád. To není tak špatné," uvedl.