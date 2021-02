Skoro čtyřicet stupňů rozdílu? Docela šok, přiznává česká jednička

Czech Ski and Snowboard

Zaskočilo vás nezvyklé teplo v Oberstdorfu?

Je to rozdíl skoro čtyřiceti stupňů, taky jsem teplé oblečení hned zase vrátila do auta. Když jsem se byla poprvé proběhnout, byl to docela šok. Tratě ve stínu drží, ale na sluníčku měknou podobně jako předloni v Seefeldu.

Jak to ovlivní lyžaře při závodě?

Člověk má větší žízeň, ztrácí víc minerálů, snáz přicházejí křeče. Tratě jsou tu obtížné samy o sobě, teď to bude extrémní kvůli neskluznosti nahoru a při sjezdech to může být až nebezpečné. Vezměte si jarní sníh na sjezdovce, akorát máme skoro dvoumetrové běžky, které tak dobře nezatáčí. Bude to nezvyk, tělo celou sezonu trénuje navlečené v zimě, teď budou takřka letní podmínky, ale snad se s tím vyrovnáme.

Jak je na takové podmínky připravený servis?

Abych se přiznala, jsem v tomhle trochu blondýna. (úsměv) Jak jsem přešla předloni na nové lyže, stará se mi o ně osobní servisman a já nad tím úplně ztratila kontrolu.

Mrzelo vás, že byla zrušena generálka před šampionátem v Novém Městě na Moravě?

Mrzelo, jak teď máme dobré výsledky, byla to šance se ukázat doma pro celé běžecké lyžování. Museli jsme narychlo odjet do Rakouska, což nebylo úplně příjemné se přesouvat přes hranice jako emigrant, ani jsme pak nemohli do Oberstdorfu na přípravné závody.

Vy jste v sezoně byla čtyřikrát v top ten, v takové pozici jste ještě na velké akci nebyla.

Ta role je jiná, je to malinko komplikovanější na psychiku, ale snad už jsem se s ní za poslední dva roky naučila pracovat. Měla bych tu startovat kromě sprintu ve všech závodech, nejvíc zkušeností mám z desítky volně, kterou jezdíme každý víkend. Ale těším se i na skiatlon a třicítku, nechci vypichovat jeden závod.

Co týmový sprint, v němž jste se blýskla s Kateřinou Janatovou šestým místem v Ulricehamnu?

Pojedu ho vlastně potřetí v životě, předtím jsem ho jela na olympiádě v Pchjongčchangu. Je to pro mě úplně nový závod, v Ulricehamnu pro mě bylo těžké se sžít s vysokým tempem v semifinále. Ale když se postoupí a jede znova, můžu využít své distanční předpoklady, je to vlastně opakovaný trénink a s přibývajícími úseky mám navrch. Mým úkolem asi bude zase přijet v kontaktu s čelní skupinou a pak už budu doufat, že Katka bude kouzlit, jak umí a třeba zabojujeme o podobný výsledek jako v Ulricehamnu.