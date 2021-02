To nejlepší hned na začátek? Nováka čeká perný šampionát

Ve čtvrtek naskočí do mistrovství světa v Oberstdorfu a zastaví se až příští neděli. Univerzál Michal Novák počítá se startem ve všech disciplínách a formu si přivezl zjevně kvalitní. V posledním distančním závodě Světového poháru skončil patnáctý, v posledním sprintu devátý a v týmovém sprintu začátkem února s Luďkem Šellerem zůstali na čtvrtém místě pouhé dvě setiny od stupňů vítězů.

„Tenhle výsledek ze švédského Ulricehamnu je velkým povzbuzením. Chvilku nás mrzelo, že to nevyšlo na bednu, snad bychom si ji i i zasloužili, ale třeba to přijde později, ideálně teď na mistrovství světa,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý rodák z Karlových Varů.

Předloni se stal vicemistrem světa do 23 let, teď už přebral i roli rodinné jedničky od své starší sestry Petry. „Mám pocit, že jdu každý rok nahoru. Ne vždy je to vidět i na výsledcích, ale letos ano a v posledních závodech ve Švédsku jsem se cítil snad nejlíp v životě. Věřím, že bych tu mohl být hodně vysoko, ale konkrétní číslo říkat nechci,“ vypráví.

Jeho papírově nejsilnější disciplína přijde hned ve čtvrtek, 1,5 kilometru dlouhý sprint klasicky. Kvalifikace se pojede v 9.00, finálové rozjížďky od 11.30 (živě na ČT sport). „Pokud nejste zrovna Klaebo, může se stát cokoliv, ale rozhodně se na něj těším. Naposledy jsem byl devátý ve spritu volně, ale myslím, že mám obě techniky vyrovnané,“ říká Novák.

Co čeká nejlepší sprintery na lyžích? Oproti loňskému roku zkrácená trať, ale náročné podmínky zaviněné teplým počasím a měkkým sněhem.

„Trať nebude úplně rychlá, takže myslím, že ani v cílové rovince nebude výhoda se schovat do vzduchového pytle za vedoucího závodníka, ale samozřejmě nebude dobré tam přijet na zadních pozicích. A přijde asi dost kolizí,“ očekává Novák vyostřený start šampionátu.

Druhým jeho vrcholem by v Oberstdorfu mohl být nedělní týmový sprint, který mu naposledy tak sedl se Šellerem.

„Tady bychom mohli jet i o medaili, tak bych možná kvůli němu vynechal i sobotní skiatlon, který může ve vedru vzít víc sil. Ale uvidí se podle formy po prvním závodě,“ dodává Novák, jenž by si v Oberstdorfu určitě chtěl výrazně vylepšit své maximum na MS. Dosud nejvýše byl individuálně 35. na padesátce v Lahti 2017.