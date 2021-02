Gutová-Behramiová si zajistila křišťálový glóbus za super-G

Dvojnásobná šampionka z letošního mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo našla v super-G v SP přemožitelku poprvé po sérii čtyř vítězství, v součtu s MS po pěti. Druhým místem si ale upevnila vedení rovněž v celkovém hodnocení seriálu, který ovládla v roce 2016. Před Slovenkou Petrou Vlhovou, která tentokrát dojela mimo bodované příčky, má Gutová-Behramiová osm závodů před koncem sezony náskok 187 bodů.

Závod poznamenaly dva těžké pády, po nichž vždy následovala takřka půlhodinová přerušení a lyžařky musel z trati odvézt vrtulník. První karambol potkal Norku Kajsu Vickhoffovou Lieovou, u níž je podezření na zlomeninu lýtkové i holenní kosti. Do nemocnice po ošklivém pádu zamířila i Rakušanka Rosina Schneebergerová.

"Člověk musí udržet koncentraci. Když jsem včera vyhrála, neznamená to, že to půjde i dneska samo. Stačí tak málo a skončíte v síti. Na to se snadno zapomíná," řekla Gutová. "Je to těžké, už jsme všechny trochu unavené. Tři závody za sebou, to je náročné nejen pro tělo, ale i pro hlavu," konstatovala. "Viděla jsem to u sebe, včera šlo všechno snadno, ale dneska to byl od začátku do konce boj. Že jsem i přesto na pódiu, to je neuvěřitelné," dodala.

Obhájkyně velkého křišťálového glóbu z minulého ročníku Brignoneová vybojovala první vítězství v sezoně. Třetí skončila další Švýcarka Corinne Suterová.