Rozčarovaní Rusové čekali více medailí. Šéfka obvinila z neúspěchu Němce

Do německého Oberstdorfu na MS v klasickém lyžování přijeli Rusové s velkými ambicemi, které se ale naplňují jen z části. Šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová přímo zuří, prozatímní zisk jednoho zlata a jednoho bronzu jí přijde zoufale málo. A už si našla i viníka, který za chudou sbírku cenných kovů může.

Ruská výprava, která nemůže kvůli dopingovému skandálu startovat pod státní vlajkou, slavila v sobotu zlato ve skiatlonu zásluhou Alexandra Bolšunova, který se spolupodílel i na bronzu ze sprintu dvojic.

Ženy z Ruska zatím v konkurenci skandinávských závodnic na medaile nedosáhly. Vjalbeová má za to, že chyba je u německého trenéra v ruské reprezentaci Markuse Cramera.

Alexandr Bolšunov ovládl na MS skiatlon

sntv

Tamní národní tým je totiž rozdělen do několika skupin a do té Cramerovy patří mimo jiné i Julia Stupaková, od níž se útoky na medaile čekají.

„Zase to je Cramerova skupina, která zklamala a nemá ideální formu. Můžeme jen doufat, že se to ještě zlepší," uvedla Vjalbeová, někdejší trojnásobná olympijská šampionka a čtrnáctinásobná mistryně světa, pro TV kanál Match.

Sám Cramer kritiku od nadřízené pokorně přijal. „Ona je šéfka, ona rozhoduje," uvedl.

A připustil, že i on je ruskými výsledky zklamán. „To jsem, zejména u žen. Tam máme velký problém. Jsem alespoň rádi, že ty, co byly zraněné, se nakonec stihly dát dohromady, aby mohly startovat na MS. Ale když nejste v úplně stoprocentní pohodě, těžko se bojuje o medaile. Samozřejmě ale chceme lepší výsledky," cituje Cramera švédský list Aftonbladet.

Netajil se také tím, že Vjalbeová je extrémně náročná šéfka, s níž se mu ale dobře komunikuje, a má s ní dobrý vztah. Na tom prý nic nezměnila ani veřejná kritika jeho práce do médií.

„Jelena se mnou mluvila. Říkala mi : ´Markusi, co se dělo s Julií (Stupakovou) ve skiatlonu (obsadila 11. místo)?´ Jenže není to jednoduché. Ve skupině jsem měli před MS hodně zranění. Julia sice byla druhá v Tour de Ski. Jenže to bylo mnohem slabší, protože tam nestartovaly Norky. Tady je všechno mnohem těžší," vysvětlil Cramer.