To je mazec, Ledeckou jste takhle neviděli. Nová kariéra, rozjařila se nad dárkem od Jágra

Nedávné vtipkování o ledovém svahu jako o nakloněném zimním stadionu a zmínky o tom, že musí trénovat tah na bránu, mají pro Ester Ledeckou pokračování. Fanoušky možná překvapí pohled do jejího soukromí a zaskočí je, co má na hlavě, ale ona samotná netají překvapení nad dárkem. Alespoň je to patrné z videa na sítích. Vypadalo to jako by zažila druhé Vánoce.