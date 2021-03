Samková ve vítězném finále trnula, kdy ji někdo předjede

Bronzová medailistka z nedávného mistrovství světa měla napínavou i semifinálovou jízdu, kde naopak v závěru předjela všechny soupeřky. "To bylo fakt těsný. Říkala jsem si: 'Kurňa, to je náročný. Ty holky jsou fakt super a jezdí skvěle.' Zase jsem si ale vyzkoušela, že když přijedu čtvrtá nebo třetí do cílové rovinky, že se z toho jde zavěsit a vytáhnout se na první," uvedla olympijská vítězka ze Soči v nahrávce pro média.

Po této zkušenosti se na vedoucí pozici ve finále necítila komfortně. "Od půlky jsem jela první. Byla jsem strašně ve stresu, že mě přejedou. Hrozně jsem do toho dupala," popisovala světová šampionka z roku 2019.

Trenér Marek Jelínek její výkon ocenil. "Tam Evka ukázala svoji sílu. U kluků se to v cíli strašně míchalo, Evka to dokázala udržet. Asi i proto, že holky za ní nejsou tak trpělivé a odvážné jako kluci, kteří jsou zavěšení do úplně poslední chvíle. Je to mnohem nebezpečnější jet za někým, když nevidíte na boule nebo na skok. Udělat to správně je strašně náročné a holky jsou v tom horší než kluci," řekl.

V úvodu finále Samková zvládla brilantní kousek, když bočně přeskakovala prkno Italky Michely Moioliové, aby se vyhnula kolizi. "Těším se, až se na to podívám," poznamenala. Následky středečního pádu necítila. "Překvapivě dnes ráno mě toho zase tolik nebolelo. Záda mě nebolí vůbec. Krk mě bolí, ale naštěstí s tím jde úplně v pohodě jezdit a vůbec jsem to nevnímala. Jsem z toho nadšená, jelo to super, všichni makali," radovala se.

Pro její úspěch byla zásadní práce servismanů. "Během závodu měnili mazání, protože se oteploval sníh. Udělali tři různý mázy během tréninku a závodů. Testovali do poslední chvíle a strašně to pomohlo. Evka měla nejlepší mázu ke konci a bylo to znát," řekl Jelínek.

Tým si také otestoval místo, kde se za dva roky bude bojovat o medaile na mistrovství světa.