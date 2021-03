Americká superstar zuří: Porážka od Vlhové? Chtěli se mi dostat do hlavy!

Petře Vlhové patřilo po prvním kole druhé místo, výbornou jízdou v kole druhém však nedala svým soupeřkám šanci a připsala si své 19. vítězství v kariéře. "Byl to můj sen zvítězit v Jasné a podařilo se mi ho naplnit. Upřímně neumím říct, jestli jsem někdy měla takové emoce jako dnes. Když jsem viděla, že (vítězka prvního kola) Mikaela Shiffrinová ztrácí čím dál víc, začala jsem plakat," radovala se dojatá Vlhová.

Pětadvacetiletá Shiffrinová se nakonec propadla až na třetí místo za druhou Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Za svým propadem však viděla především pochybení organizátorů závodu. Ti totiž museli před jízdou hvězdné Američanky opravovat jednu z branek, což jim podle názoru rodačky z Colorada trvalo úmyslně příliš dlouho.

"To, co mělo trvat třicet sekund, jim zabralo snad pět minut. Jako kdyby si řekli 'Pojďme zkusit, jestli se jí nedostaneme do hlavy´," těžce kousala porážku Shiffrinová.

A pokračovala. "Musím se s tím naučit lépe pracovat, děje se to častěji, než si myslíte. Lyžování není vždy fér, ale může být alespoň profesionální. Tohle nebylo. Petra mohla vyhrát i bez nějaké pomoci," konstatovala.

A vyjádření domácích pořadatelů? "V žádném případě není pravda, že by se něco takového stalo úmyslně. Je to běžná součást našeho sportu. Stejně tak, jako musela na start čekat Mikaela Shiffrinová, musela si počkat i Petra Vlhová. Obě dvě a půl minuty. V obou případech jsme reagovali co nejrychleji," uvedla pro slovenská média sportovní ředitelka Jana Palovičová.