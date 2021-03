Chaos, Ledecká mrzla v garáži. Dalo by se jet, nechápal její kouč

Ester Ledecká by nejradši závodila pořád, ale letos jí sezona zřejmě definitivně skončila už v půlce února. Cesta do švýcarského Lenzerheide na finále Světového poháru se ukázala být zbytečnou, počasí nepustilo sjezdaře na trať ani ve čtvrtek.

Že by v Lenzerheide klapalo všechno jako pověstné švýcarské hodinky? Kdepak, aspoň lyžařský kouč Ledecké Tomáš Bank byl jiného názoru. „Chaos,“ komentoval dění okolo sjezdovky pojmenované po ochrnutém švýcarském sjezdaři Silvanu Beltramettim.

Když už konečně ustaly přívaly nového sněhu, zahalila trať mlha, nepomohlo snížení startu ani opakované odklady, a tak po sjezdu bylo zrušeno i super-G. „Já to ale nechápu,“ říkal Bank, když se po poledni rozhlížel po okolí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard)

„Nevím, jestli tu mají málo lidí, ale zrovna teď je tady krásně a dalo by se jet. Těch čtyřiadvacet holek by se stihlo,“ poukazoval Bank na méně početné startovní pole, které je při finále SP vyhrazeno jen pro úplnou elitu.

Ani dlouhé vyhlížení verdiktu nebylo pro sjezdařky zrovna komfortní. „Jsou zavřené hospody a neudělali místo, kde by se dalo čekat. Bydleli jsme třicet kilometrů daleko a Ester musela čekat v minus pěti stupních v garáži,“ kroutil hlavou Bank, který zrušené finále Světového poháru v Lenzerheide zažil už jako kouč svého bratra Ondřeje před osmi lety.

Ledecká tak v sezoně přes vynechané závody ve Val di Fasse obsadila celkové osmé místo ve sjezdu a páté v super-G, v obou disciplínách byla na mistrovství světa těsně pod stupni vítězů, do elitní desítky se nevešla jen den po těžkém pádu v Crans Montaně. „Byla to suprová sezona,“ má jasno Bank.

Sama Ledecká by ještě závodila na menších podnicích, ale není to pravděpodobný scénář. „Já bych jí to i dovolil, ale Franz (druhý kouč Gamper) je proti a je fakt, že to nemá význam,“ uznává Bank. Přednost tak zřejmě dostane trénink rychlostních disciplín a testování pro příští sezonu.