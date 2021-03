Kučerová zakončila SP ve skikrosu sezonním maximem

Jednatřicetiletá Kučerová skončila v minulých dvou závodech v Gruzii a Rusku shodně sedmá. Dnes ve švýcarském středisku, kde si v sobotu zajistila celkové vítězství v SP snowboardcrossařka Eva Samková, své sezonní umístění ještě vylepšila díky druhé pozici v malém finále.

V semifinále Kučerová doplatila na pád Sixtine Cousinsové ze Švýcarska. "Musela jsem skoro zastavit, abych do Sixtine nenabourala. Úplně jsem ztratila rychlost a neměla pak už možnost zabojovat o velké finále," uvedla na svazovém webu. "Ale šesté místo je mým nejlepším umístěním sezony, takže celkově jsem dnes spokojená," řekla Kučerová.

Šestá dojela česká lyžařka potřetí v kariéře a poprvé od března 2018. Lepší byla jen v prosinci 2010 v Innichenu, kde obsadila životní bronzovou pozici.

V celkovém pořadí Světového poháru skončila Kučerová po 11 závodech těsně za elitní desítkou jedenáctá. Křišťálové glóby získali Švýcarka Fanny Smithová a Kanaďan Reece Howden.

"Obecně s celou sezonou úplně spokojená být nemůžu, bylo tam dost věcí, které se nepovedly. V listopadu jsem prodělala covid, to mě stálo spoustu sil, v normálu jsem se začala cítit až někdy v lednu. Nevydařilo se mistrovství světa, kde jsem skončila v kvalifikaci. Celá sezona byla strašně psychicky náročná. O to víc jsem ráda, že se mi podařil její závěr. Poslední závody mi to trochu vynahradily," řekla Kučerová, jež se v ročníku dostala šestkrát do elitní desítky.