Ze zázračného mladíka jsou všichni paf! Jenže další zlato za Česko už nepřidá

Má zlato z mládežnické olympiády, byl vyhlášen třetím nejlepším mladým sportovcem Evropy. A na právě probíhajícím šampionátu v Rusku svoji dominantní pozici jen upevnil.

Zlato ze slopestylu už měl jisté před závěrečnou jízdou, tak si na ni nachystal trik, který v závodech neovládají ani nejlepší dospělí jezdci světa zvaný switch quad cork 1620 safety grab. Těžko si pod tímto názvem něco představíte? Prohlédněte si ho na tomto videu.

„Říkal jsem si, že by mohla být sranda ten trik skočit, tak jsem to zkusil,“ líčil Švancer s úsměvem. „Úžasné, všichni tady z toho byli unešení. To jen svědčí o tom, na jaké úrovni Matěj je,“ uznale hlásil i reprezentační trenér Josef Kalenský.

V další olympijské disciplíně Big Air Švancer ovládl kvalifikaci a ve finále vedl od prvního ze tří skoků, závěrečným trikem svoji pozici uhájil před Rakušanem Bacherem.

„V závěru to dneska byly docela nervy, Daniel skočil skvěle a věděl jsem, že do toho musím dát v posledním kole maximum, abych ho přeskočil. Vůbec poprvé v závodě jsem skočil switch quad 1800, jsem rád, že se to povedlo,“ hodnotil.

Matěj Švancer se svým zlatem z olympijských her mládeže.

„Tenhle trik před ním na světě ještě nikdo neskočil. To, co tady během celého mistrovství předváděl, bylo naprosto neuvěřitelné,“ chválil Kalenský Švancera, který teprve v pátek oslaví sedmnácté narozeniny.

Jenže k dalším úspěchům už mu bude hrát takřka jistě rakouská hymna. Švancer s rodiči dlouhodobě v Rakousku žije a trénuje, studuje gymnázium v Kaprunu. A i když to ještě na podzim vypadalo, že by mohl v českých barvách zůstat i do pekingské olympiády, nestane se tak.

Svaz vyšel vstříc

„Ano, Matěj po sezoně odchází do Rakouska. Výkonný výbor v polovině ledna na základě žádosti schválil, že mu nebude v přestupu nebude bránit,“ uvedl mluvčí lyžařského svazu Tomáš Haisl.

Vstříc hodlá Švancerovi vyjít i Český olympijský výbor, nyní musí ještě rakouská strana zažádat o výjimku Mezinárodní olympijský výbor a startu výjimečného talentu v Pekingu nebude nic bránit.

