Doufám, že mě Jágr nasadí do zápasu! Ledecká se chystá na trénink s legendou

Má za sebou skvělou sezonu, ve které triumfovala v super G ve Val d´isere. Ta příští, olympijská, začne za dlouhé měsíce. Česká snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká však už nyní zahájila přípravu. Nejprve si střihla letenské schody, brzy jí dokonce čeká trénink s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. „Doufám, že mě pak nasadí do zápasu," řekla s úsměvem Ledecká při pátečním videorozhovoru s novináři.

Jágr vám nabídl společný trénink?

Byly mi od něj doručeny brusle. Svolil, abych s ním trénovala. Začala jsem okamžitě s přípravou, hrála jsem NHL na PlayStationu. Dostala jsem kolečkové brusle na suchou přípravu, byla jsem už třikrát trénovat. Těším se, chystám se pečlivě. Snad mě nasadí do zápasu. Byla by škoda, kdyby mě nevyužil.(směje se)

Jak si dál užíváte volna?

Sezona skončila už v polovině února, mrzí mě, že se závěrečné závody zrušily. Ale povětrnostní podmínky nebyly ideální. Užila jsem si místo toho skvělý freeride na prkně. Měla jsem smutnit, že se závody zrušily? Kdepak. Vzala jsem prkno a šla do prašánku.

Užíváte si, že nyní nemusíte cestovat?

Jsem ráda, cestování bylo dost. Ale nelenoším. Jakmile jsem přijela do Prahy, druhý den jsem si střihla letenské schody. Trenér mě vyřídil. Nebyla jsem na běhání zvyklá, ty schody byly vážně ostré.

Takže žádný odpočinek?

Odpočinek u mě znamená, že jsem se začala učit. Hodně. Studium se zase hlásí o slovo.

Uplynulá sezona byla vzhledem k pandemii specifická. Co se vám vybaví, když se za ní ohlédnete?

Byla zajímavá. Celkově dopadla výborně, musím poděkovat celému realiačnímu týmu, který se o mě fantasticky postaral. Nový kouč Franz Gamper mi moc pomohl. Vypadá, že budeme spolupracovat i další rok. Sezona sice byla krkolomná, mezinárodní lyžařská asociace (FIS) z toho ale vybruslila skvěle. Byli jsme jedni z mála, co mohli dělat svoji profesi. FIS má koule, že to takhle zvládl.

Jaký byl váš nejsilnější moment v sezoně?

Myslím, že sezona byla tak pestrá, že je těžké vypíchnout jednu věc. Mám spoustu zážitků.

Budete v olympijské sezoně kombinovat lyže a snowboard? V té uplynulé jste odjela jediný závod ve snowboardu.

Nikdo nemohl čekat, že se zraním. Původně jsem plánovala sedm závodů. Takže zapojit nadále snowboard bylo v plánu už pro minulou sezonu. Jak se to bude vyvíjet dál, nedokážu říct. Směrem k olympiádě, které říkáme v týmu čínský přáteláček, je zatím těžké odhadovat poměr lyží a snowboardu. Plán závodů zatím k dispozici není.

Vysvětlíte výraz čínský přáteláček?

Olympiádě v Pchjongčchangu jsme říkali korejský přáteláček. Pro nás nikdy nešlo o olympiádu. Kdo v týmu řekl slovo olympiáda, musel zaplatit deset euro do společné kasy. Vydělali jsme hodně peněz, osvědčil se to. Chci znovu toto pravidlo zavést. Budou zase peníze na čokoládu, na zmrzlinu. Zavedu to i pro vás novináře. Budu si evidovat, kolikrát jste slovo olympiáda v článcích se mnou použili, potom vám pošlu číslo účtu.(směje se)

Vraťme se zpátky na svahy. V lyžích se evidentně výkonnostně posunujete, nehodláte snowboard přece jen umírnit?

Mám ze snowboardu sedm globů, olympijská zlata z obou disciplín. Najednou spousta lidí říká, co ještě chceš? Chci další medaile, další globy. Baví mě to. Nechci se toho vzdát. Není důvod. I ve snowboardu jsem se hodně posunula.

Můžete se ještě vrátit ke kritickému komentáři legendy Lindsey Vonnové k vašemu pádu v Crans Montaně? Američanka uvedla, že jste udělala lajdáckou chybu.

Je v pořádku, že řekla svůj názor. Já si tedy stojím za svém, že jsem udělala maximum, abych se pádu vyhnula. Ono se tohle blbě odhaduje, když v té situaci nejste. Neříkám, že Lindsey s tím nemá miliony zkušeností. Budu se snažit, aby se mi už nestalo, že se budu mazlit se sítěmi. Jednou stačilo. Lindsey mě ale zase za další dva závody pochválila. Určitě si nemyslím, že se na mém krásném pádu chtěla přiživovat.